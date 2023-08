Gianluigi Buffon și-a anunțat retragerea

45 de ani, 28 de sezoane, peste 1100 de meciuri în cariera profesionistă, 3 cluburi, 30 de trofee cu echipele de club sau echipa naţională şi peste 45 de trofee individuale – aceasta este cariera în numere a lui Gianluigi Buffon, portarul echipei italiene Parma, care a anunţat miercuri – printr-o postare pe Twitter, că se retrage din cariera competiţională: „Asta este tot, oameni buni! Voi mi-aţi dat totul. Eu v-am dat totul. Am reuşit împreună”, aceste este mesajul prin care Buffon şi-a luat adio de la fani, conform news.ro

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG