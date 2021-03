Gică Hagi ar putea antrena echipa națională importantă: 'Vreau provocările mari. Îmi place naționala Americii foarte mult'

Într-un interviu pentru TVR, Gică Hagi a dezvăluit că se gândește să preia o națională, după un an de când a renunțat la a mai antrena clubul pe care îl patronează, Viitorul Constanța. Declarația acestuia a stârnit un val de speculații.

Citește și: INEDIT Confesiunile unui călugăr în timpul pandemiei: Mi-e frică de o viitoare ‘castă a talibanilor’ ortodocși!

"În urma articolelor apărute în presă astăzi, doresc să fac următoarele precizări:

- În cadrul unei emisiuni la care am participat, mi-am exprimat doar un anumit punct de vedere despre o echipă națională, despre care am spus că îmi place pentru că are o echipă frumoasă, tânără.

- Nu am spus în niciun moment că voi prelua naționala SUA sau că ar fi existat vreo discuție cu cineva în acest sens.

- Din păcate, în presă au apărut speculații pe această temă, care sunt complet false", se arată în comunicatul de pe site-ul Viitorului.

Citește și: Încă o angajare CONTROVERSATĂ făcută de PNL: fata unui fost ștab din SRI, angajată pe post de consilier la un primar PNL

„Nu vreau să răspund (n.r despre naționala României). Este o întrebare care poate fi speculată. Vă spun un lucru, nu este nicio noutate. Am două dorințe: să antrenez o echipă puternică de club, dacă o să am ocazia, și o echipă națională. De ce naționalitate, de unde? Nu știu! Mi-aș dori. La vârsta pe care o am, vreau două provocări. Eu am aceste două dorințe. Toate sunt legate de mentalitatea mea. O să mă duc unde o să fiu chemat. Am dorințele astea, în momentul ăsta știu asta cu siguranță.

Dacă se împlinesc bine, dacă nu, nu. Nu știu dacă mă duc undeva și mâine vine succesul. Ai succes, nu ai succes... chiar și lui Mourinho vedeți ce i se întâmplă... Pot vorbi despre provocările mele. Vreau provocările mari. Am 56 de ani, am de muncit câțiva ani foarte bine, sunt mai experimentat. Vom vedea. Poate fi orice națională. Îmi place naționala Americii foarte mult. Am văzut-o și arată extraordinar, tânără, frumoasă. Mi-am și notat-o, arată fantastic. Cred că o să fie tare în 2026, se va bate pentru lucruri mari", a spus Gică Hagi pentru TVR.

Citește și: RAPORT despre Wuhan făcut de Departametul de Stat al SUA: 'Un accident de laborator ar putea semăna cu un focar natural'

În acest moment, Gregg Berhalter este selecționerul Statelor Unite, pe banca căreia a venit în 2018. Printre jucătorii naționalei SUA se află Serginio Dest de la Barcelona, Giovanni Reyna de la Dortmund sau Christian Pulisic de la Chelsea.

În clasamentul FIFA, naționala Statelor Unite se afă pe locul 22 și are una dintre cele mai promițătoare echipe din istoria Americii, după cum afirmă unii specialiști.