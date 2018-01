Gigel Lazăr a prezentat analiza CIADO privind rolul drogurilor în economia mondială

"Analiza CIADO, privind rolul drogurilor in economia mondiala.

Conform statisticilor oficiale furnizate de Agentia Antidrog in Rusia ( Viktor Ivanov) , lumea subterana a traficului de droguri va depasi, in curand, valoarea de 3,7 trilioane de dolari, mai mult decat piata de petrol si gaze, industria auto mondiala si se apropie vertiginos de valoarea pietii de petrol şi gaze"

CIADO, in urma unor analize complexe privind pozitiile unor specialisti in strategii, acheseaza punctelor de vedere exprimate de acestia.

"Sistemul monetar actual funcționeaza ca un cartel de droguri. Emitentul de moneda, Fed-ul american este echivalentul producatorului, bancile nationale reprezinta rețeaua de distributie, iar bancile comerciale sunt dealerii de la coltul strazii. Un sistem de clearing, permite alocarea banilor și a profiturilor. Produsul final, banul, provoaca desigur propria dependenta. Banii proveniți din droguri au doua caracteristici: sunt în cantitate mare și sunt generati cash. Problema pentru sindicatul banilor este sa se asigure ca acești bani, sunt reintegrati in sistemul bancar si nu ajung în mainile altora pentru a fi convertiti in bunuri reale, ceea ce ar putea duce la deficiente majore și fluctuatii de moneda.

Va reamintiti că Pablo Escobar avea depozite de miliarde de dolari, cash ingropati în jungla ? Convingerea multura este ca aceast lucru a contribuit la nevoia de a fi lichidat. Cu siguranta nu nevoia de a elimina importul de cocaina al SUA care de atunci a crescut de mai multe ori, chiar si în statisticile oficiale.

Sistemul nu are deocamdata nevoie de comertul cu droguri pentru finantarea operatiunilor secrete “black-ops”, dar are nevoie sa se asigure, ca acest comert, ca si toate celelalte, este denominat in moneda pe care o produce el si ca banii în numerar se intorc in sistem. La fel ca petrolul, energia, cuprul sau zincul, trebuie ca si heroina sau cocaina sa fie platite cu bani-aer, cu dolari.

In același timp este extrem de importanta capacitatea de a controla fluxurile de droguri si de a le indrepta, la nevoie catre populatiile statelor rivale. Din acest punct de vedere Afganistanul este situat ideal, la granita cu cele doua mari puteri rivale, China și Rusia ( NATO, aredus cu doar 3 % productia de droguri in Afganistan) . Totodată aceasta tara, mai prezinta avantajul ca din ea, distributia se face direct în zonele cu populație musulmana din Asia Centrala, putand fi activate prin urmare retele de contrabanda organizate pe criterii etnice, care sa fie contrapuse statelor rivale, creand premisele unor viitoare conflcte interne.

Concluzie;

Scoaterea din functiune a centrelor de productie de droguri este necesara pentru binele populatiei, iar iesirea acestei zone din sfera dolarizarii va crea dezechilibre monetare importante, accentuand dezechilibrele comerciale americane actuale, printr-o iesire si mai pronuntata de moneda si prin necesitatea suplimentarii unor fluxuri financiare externe, care pana la aceste moment isi asigurau resursele din acest comert ilicit. Aliatii vor trebui sponsorizati din alti bani, ceea ce va necesita realocarea de resurse din alte zone". Posibil oare ?