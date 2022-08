Gigi Becali a dat 'atacul': Patronul FCSB întărește ofensiva echipei cu doi jucători

Fotbalistul formaţiei UTA Arad, David Miculescu (21 de ani), şi jucătorul echipei CS Mioveni, Bogdan Rusu (32 de ani), au fost transferaţi, luni, de FCSB, cei doi atacanţi fiind prezentaţi oficial într-o conferinţă de presă de patronul Gigi Becali, anunță agerpres.

"Eu nu prea mă uit la meciuri, dar când juca UTA mă uitam mai mult pentru Miculescu. Pentru că eu sunt cu ochii după bani, să fac bani. Pentru că trebuia să iau ce e mai tânăr şi mai bun. După meciul cu Petrolul, m-a sunat MM (n.r. - Mihai Stoica) şi mi-a zis că el a câştigat singur meciul. Şi atunci am achitat clauza (n.r. - clauza de reziliere a contractului cu UTA în valoare de 1,7 milioane de euro), a venit, iar de acum încolo joacă la noi. De mâine e titular. Eu îl ştiu pe el, aşteptările de la el sunt într-un an-doi. Vreau să-l vând peste doi ani. E cuminte, liniştit, nu are vicii, m-am interesat de toate", a spus Becali despre Miculescu.

În ceea ce îl priveşte pe Rusu, finanţatorul a explicat că l-a remarcat în partida formaţiei CS Mioveni cu CFR Cluj.

"M-am uitat puţin la meciul cu CFR Cluj (n.r. - al formaţiei CS Mioveni). Şi am văzut cum a scăpat el (n.r. - Bogdan Rusu) şi a dat gol, un gol de fotbalist. Nu oricine dă gol de acolo cum a dat el... Apoi îl văd cum dă gol cu capul, nu cu umărul, cu gâtul, ca alţii. Am luat numărul primarului din Mioveni şi după l-am sunat pe Bogdan aseară, la pauza meciului. Nu credea nici el. Păi l-am sunat că nu aveam atacant. Şi l-am luat... am zis că dăm 100.000 de euro, dacă ne calificăm mai departe (n.r. - în play-off-ul Conference League) şi după aia, mai departe în grupe, încă 50.000. Iar el mi-a zis că nu visa să joace la FCSB, dar a visat toată viaţa să joace la o echipă care se bate la titlu", a precizat Gigi Becali.

Născut la Arad în 2 mai 2001, David Miculescu este un produs al clubului UTA, el jucând până acum doar la formaţia alb-roşie. Atacantul a jucat în toate cele trei etape din actuala ediţie a Superligii, marcând 2 goluri. În sezonul precedent, el a înscris de 8 ori în 38 de meciuri în toate competiţiile.

În vârstă de 32 de ani, Bogdan Rusu evoluează la CS Mioveni din octombrie 2020. În sezonul trecut a marcat 9 goluri în 37 de partide disputate, iar acum are 2 goluri în 2 meciuri pentru formaţia condusă de Alexandru Pelici. În cariera sa a mai evoluat la formaţiile Aerostar Bacău, Farul Constanţa, Astra Giurgiu, Dacia Unirea Brăila, SC Bacău, FC Braşov, Foresta Suceava, FC Hermannstadt, Petrolul Ploieşti şi Dunărea Călăraşi.