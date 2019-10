Gigi Becali: 'Am o ofertă de 10 milioane de euro pentru Florinel Coman'

Gigi Becali a anunțat, din nou, că are o ofertă de 10 milioane de euro pentru Florinel Coman. Chiar și așa, patronul de la FCSB a declarat că vrea cel puțin 20 de milioane în schimbul extremei stânga. Becali l-a comparat și pe Dennis Man cu Joao Felix, potrivit Mediafax.

Becali spune că o echipă apropiată de Manchester City a pus pe masă 10 milioane pentru Coman: „Marchează gol, pasă de gol. El a început să aibă ceva din Neymar. Se distrează cu adversarul. Îl ai în echipă pe Florinel, te aștepți să dea gol sau pasă de gol. Nu îl bagi pe Coman, nu dai gol. E imposibil ca el să nu facă ceva. Driblează, dă gol sau pasă de gol Asta face Coman. Eu la ora asta am ofertă de 10 milioane pe Coman plus 50% dintr-un eventual transfer, dar nu mai puțin de 10 milioane. Cu alte cuvinte iau sigur 20. Dar nu îl dau, că vreau 20. Eu de unde știu dacă îl transferă? Că echipa care îl ia e un fel de satelit al lui City. Eu vreau 20 de milioane acum. Dacă dă gol și cu Norvegia nu mai vreau 20, vreau 30″, a spus Becali, miercuri, pentru Pro X.

Coman a fost convocat în premieră la naționala mare, pentru „dubla” cu Insulele Feroe și Norvegia. E singurul fotbalist de la FCSB convocat la naționala mare.

Din City Football Group fac parte echipele: Manchester City, New York City, Melbourne City, Club Atletico Torque, Girona, Yokohama Marinos și Sinchuan Jiuniu. New York City FC, formație la care evoluează și Alexandru Mitriță, are însă al doilea cel mai mare buget din grup, după Manchester.

Gigi Becali spune că și pe Dennis Man va obține milioane de euro și îl compară cu starurile din Spania: „Specialiștii care-l monitorizează pe Man spun așa: este în top 5 fotbaliști cu capacitate mare de creștere în Europa. Alături de Joao Felix și Ansu Fati”, a mai declarat Becali, la Pro X.