Gigi Becali anunță plecarea lui Mihai Teja de la FCSB: 'Nu ştiu cine-i ia locul. O să fac o investigaţie, să văd cine e vinovatul?'

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, la Pro X, că meciul cu CFR Cluj de duminică va fi ultimul pentru antrenorul Mihai Teja, subliniind că deocamdată nu ştie cine îi va lua locul, informează News.ro.

Citește și: Românul Constantin Popovici a câștigat locul întâi la etapa din Irlanda a circuitului mondial de sărituri în apă de la mare înălţime

"Să felicităm campionii. Merită campionatul, l-au luat pe merit. L-am şi sunat pe Petrescu. Nu mi-a răspuns, probabil o să mă sune. E echipa mai puternică, a fost cea mai tare in play-off. Am cerut o statistică. Voluntari - Chiajna - Călăraşi.. noi am făcut 8 puncte. CFR a făcut 14 puncte! Echipele mici trebuie să fie bătute. La noi s-a întâmplat ceva ce n-am văzut niciodata. Mi-era frică şi dacă jucam cu o echipă din liga a 3-a. Nu jucăm nimic! Poate o sclipire Coman, ceva... N-am vazut o echipă care sa-i aibă pe Momcilovic afară un an, Pintilii afară, Stan afară. O să fac o investigaţie, să văd cine e vinovatul? Masorul, doctorul, antrenorul, preparatorul fizic... cine e vinovat? N-am răspunsurile.

De aseară pun întrebări, azi încep investigaţiile. Să vedem cine-mi dă raspunsul corect. Pintilii intră, iese, intră, iese. Marko a stat un an, deşi n-a avut os rupt. O să cer păreri specialiştilor.

Meciul cu CFR va fi ultimul pentru Teja. Nu ştiu cine-i ia locul. Cine va fi în locul lui, nu ştiu... Nu fac nimic împotriva suporterilor. Dar, dacă pun antrenor, vreau pace. Dacă suporterii sunt de acord, îl iau. Dacă nu... nu!", a declarat Becali la PRO X.

Formaţia CFR Cluj a câştigat titlul de campioană a României pentru a cincea oară în istoria sa şi pentru a doua oară consecutiv, după ce a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa CSU Craiova. Cu o etapă înainte de final, CFR Cluj are cinci puncte avans faţă de ocupanta locului 2, FCSB. CFR Cluj a mai câştigat titlul de campioană în 2008, 2010, 2012 şi 2018. A marcat Culio '12 (p).