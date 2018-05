Gigi Becali șochează: 'Cu 200.000 de EURO eram campion acum'

Gigi Becali a declarat, marţi, că FCSB ar fi putut lua campionatul în mod ilegal, dacă ar fi fost de acord să plătească 200.000 de euro. Omul de afaceri a afirmat însă că nu poate acuza rivala la titlu, CFR Cluj, că ar fi procedat în mod neregulamentar în lupta pentru câştigarea campionatului.

"Eu dacă voiam să nu respect regula, să mă lupt la jocuri, să nu respect regula, mă costa vreo 200.000, eram campion acum. Dar eu am vrut să reespect regula. De ce? Eu luam campionatul şi nu mă calificam în Europa League sau în Champions League. V-am spus şi punct. Mai multe detalii nu dau. Mă costa încă 200.000 şi eram campion acum. Şi n-am vrut. Eu nu fac şi nu mai face lumea d-astea, aşa zic eu. Un cuvânt în plus nu vă dau. Autorităţile de la Iaşi sunt milion la sută corecte şi nu au legătură cu ceea ce am spus, cu transferul lui Qaka. Pun mâna în foc că de bani nu a fost vorba. Dacă a fost vorba, a fost vorba de ce s-a întâmplat anul trecut, că oamenii din fotbal cam sunt împotriva mea şi nu ţin cu mine. Dar nu a fost vorba nici de blat, nici de bani, de nimica. Pe bună dreptate, oamenii nu ţin la mine şi sunt împotriva mea. Îi supăr şi eu cu apariţiile mele. Eu sunt vinovatul prin lăudăroşenia pe care o fac. Recunosc, dar le suport", a spus Becali, la Digi Sport preluat de news.ro

Citește și: Liberalii amenință cu o nouă plângere penală: ”Ajunge…! Este clar că pe hoţi doar cătuşele îi sperie…”

Gigi Becali a declarat, marţi, că Nicolae Dică va rămâne antrenor la FCSB dacă va accepta aceleaşi condiţii ca în sezonul recent încheiat. Omul de afaceri a reafirmat faptul că niciun antrenor nu va avea mână liberă la FCSB, "nici Guardiola, nici Mourinho".

"Hotărârea am luat luat-o astăzi. El va rămâne. Nu mai vreau să mâhnesc oameni. Dacă aş şti sigur că ia titlul cu o altă echipă, l-aş lăsa să plece. Dacă mâhnesc şi supăr un om... De la Steaua nu va pleca decât la mai bine. Nu las oamenii supăraţi. Vreau să fac bucurii şi nu neplăceri la oameni. Deci Dică va rămâne şi va pleca la anul în Arabia, după ce ia titlul. Mult mai valoroasă e chestiunea sentimentală, decât cea materială. Cea materială va veni când respecţi latura sentimentală, cu întârziere. M-am gândit mult, am făcut rugăciune, m-am rugat la Dumnezeu să mă lumineze, să iau hotărârea cea mai bună şi a zis Dumnezeu aşa: ”Tu ce faci, îţi baţi joc de oameni pentru un campionat?” Dacă vrea să negociem, o să negociem din nou contractul şi dacă nu ne înţelegem, asta e, poate să plece. Dar la ora asta, în aceleaşi condiţii care au fost, rămâne. Dacă pune alte condiţii, să vedem, poate nu le accept eu, nu? Nu poate să aibă niciodată niciun antrenor mână liberă la Steaua, niciodată în viaţa lui, nimeni. Nici Guardiola, nici Mourinho dacă vine, niciodată nu are mână liberă la Steaua. Şi Mourinho a zis că n-ai cum să nu faci ca patronul, aşa spus la mine, la palat", a declarat Becali, la Digi Sport.

Citește și: Postare șocantă! Fotografii de colecție cu părintele Arsenie Boca în care ar semăna cu Liviu Dragnea

Gigi Becali a lansat un "concurs" pentru cine semnează mai repede cu FCSB, dintre Abang (Astra), Omrani (CFR Cluj) şi Adam Nemec (Dinamo). "Care semnează primii doi, ăia rămân. Să se grăbească cine vrea să vină la Steaua!", a spus el.

"Astăzi am vorbit cu impresarul lui Nemec, au cerut o ofertă, mai bună decât aia din iarnă, i-am făcut o ofertă şi i-am spus: ”asta e ultima şi e valabilă până la 1 iunie”. De ce? Pentru că eu am trei atacanţi, din trei atacanţi o să vină doi, deci Omrani, Abang şi cu Nemec. Care semnează primii doi, ăia rămân. Să se grăbească cine vrea să vină la Steaua! Am vorbit şi cu Abang, e puţin complicată treaba, dar cred că o să o rezolv. Cicăldău e un jucător valoros, dar cred că vrea Gică bani mulţi pe el. Nu mai am aşa mulţi bani, că eu banii nu-i mai dau. Atunci aveam mulţi bani pentru că dădeam de la Steaua. Eu nu mai dau bani de la mine. Acum trebuie să luăm 1,7 milioane de la Europa League, 1,3 milioane de la ăla din Turcia, banii din televizare, deci mai avem de încasat vreo cinci, şase milioane. Eu nu mai dau bani şi atunci nu mai pot să dau aşa pe Cicăldău, cum am dat... L-am luat pe Qaka şi nu mai avem nevoie, avem cinci mijlocaşi centrali. Deci, două din trei vârfuri şi Matei, să vedem dacă putem să-l luăm pe Matei. Qaka, la revedere, l-am rezolvat. O să mai iau unul sau doi fundaşi centrali, am uitat să vă zic. Nu ştiu pe cine, să găsească fundaşi centrali", a declarat Becali, la Digi Sport.

Citește și: Răsturnare de situație! Ce spune Principele dezmoștenit Nicolae despre accidentul de azi

El a afirmat că vor pleca opt jucători de la FCSB: "Or să plece opt jucători. Portarul, Stăncioiu, Artur Jorge, Găman, să vedem dacă rămâne sau pleacă, Cristi Tănase, Larie, Teixeira, să vedem dacă ne înţelegem, Alibec şi mai era unul, pe care nu pot să vi-l spun."

Becali a reafirmat faptul că prelungirea contractului lui Omrani cu CFR Cluj este făcută pe baza unei semnături false a jucătorului.

Citește și: OFICIAL! Din această săptămână, doar aceste mașini vor trece de ITP

"Astăzi s-a decis analiza grafologică care spune că semnătura lui Omrani este falsă, nu este a lui. Analiză judiciară, nu extrajudiciară, făcută de către comisii. Astăzi, am vorbit cu impresarul, acum trebuie să mă sune şi să facem conferinţă video cu el, cu Omrani. A hotărât expertul grafologic pus de către comisiile de disciplină, legal adică. Omrani este lider când îl dau comisiile, el este liber de contract normal. Nu mă interesează, că m-au întrebat pe mine dacă facem penal. Nu facem penal. ”Dacă o să te ţină să faceţi, să dregeţi, să te încurce, le faci o plângere la mişto ca să te lase în pace.” Dar nu facem plângere penală. Eu hotărăsc asta, ce se face", a adăugat el.

Formaţia CFR Cluj a câştigat titlul de campioană a României pentru a patra oară în istoria sa, după ce a învins FC Viitorul, scor 1-0, în ultima etapă a play-off-ului Ligii I. CFR Cluj a câştigat titlul cu doar un punct avans faţă de FCSB, care s-a impus, tot duminică, scor 1-0, cu Astra Giurgiu.

Citește și: Starbucks modifică politicile comerciale: Ce trebuie să știe toți clienții .