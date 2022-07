Gigi Becali pregătește o mega afacere de milioane de euro: 'Am început să bag eu bani!'

Gigi Becali a declarat, duminică, la Digi Sport, că negociază transferul lui Darius Olaru de la FCSB la alt club, fără să precizeze despre ce grupare este vorba. Becali a menţionat că vrea să aducă un atacant la FCSB, dar nu a văzut în România ceea ce îşi doreşte.

“Au fost la mine acasă, eu am cerut 8 milioane (de euro), ei au dat 5 şi eu am spus, fără 7 milioane nu îl dau. Acum rămâne să vedem. Asta nu pot să vă zic, ce club era. Nu e ofertă de 7,5. L-aş da eu. Dar ei au oferit 5, asta e oferta lor.

Pe mine mă ambiţiona dacă era mai bogat Rapidul decât mine. Dar un este. Plus de asta am o relaţie bună cu Şucu, un om de calitate. Eu vreau un atacant. Dar nu găsesc în România ce atacant vreau eu. Da, îl vreau pe Miculescu, dar cu 500.000. Păi dau eu un milion? Ce, sunt nebun? Deocamdată nu vreau un atacant, ceea ce vreau eu. Mie îmi plăcea Omrani. Nu ştiu ce-o fi făcut. A cerut salariu mare, vreo 50.000 pe lună. Nici pe Olaru nu îl vindeam dacă nu erau problemele cu războiul. Am început să bag eu bani”, a spus Gigi Becali, relatează News.ro.