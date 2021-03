Producţia de televiziune "The Queen's Gambit" a câştigat Globul de Aur pentru cea mai bună miniserie/ lungmetraj TV la cea de-a 78-a gală de decernare a acestor trofee de prestigiu, atribuite duminică seară de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al evenimentului.

În miniseria TV "The Queen's Gambit", rolul principal este jucat de actriţa Anya Taylor-Joy, interpreta unei tinere campioane de şah care se confruntă cu dependenţa de droguri şi de alcool.

La această categorie au concurat producţiile de televiziune "Normal People", "The Queen's Gambit", "Small Axe", "The Undoing", "Unorthodox".În 2020, Globul de Aur pentru cea mai bună miniserie / lungmetraj TV a fost câştigat de producţia "Chernobyl".Cea de-a 78-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur are loc la ora transmiterii acestor informaţii şi se desfăşoară în format virtual. Evenimentul, difuzat în direct din New York şi Los Angeles de postul de televiziune american NBC, este prezentat pentru a patra oară de actriţele Tina Fey şi Amy Poehler.Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii.