Globurile de Aur 2022: 'Drive My Car' s-a impus la categoria cel mai bun film străin

Producţia cinematografică japoneză "Drive My Car", scrisă şi regizată de cineastul Ryusuke Hamaguchi, a câştigat premiul pentru cel mai bun film într-o limbă străină, duminică seară, în cadrul celei de a 79-a ediţii a Globurilor de Aur, potrivit contului de Twitter al acestor trofee decernate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), relatează agerpres.





La această categorie au fost nominalizate filmele "Compartment No. 6" (Germania-Rusia-Finlanda), "Drive My Car" (Japonia), "The Hand of God" (Italia), "A Hero" (Iran-Franţa), "Parallel Mothers" (Spania).



Anul trecut, Globul de Aur pentru film străin a fost câştigat de producţia "Minari".



Cea de-a 79-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur are loc la ora transmiterii acestor informaţii şi se desfăşoară în format virtual, fără public, din cauza pandemiei de coronavirus. Evenimentul, care nu este televizat în acest an, are loc la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles.



Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii.