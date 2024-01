Globurile de Aur 2024: Oppenheimer, premiul pentru cel mai bun film-dramă

Povestea savantului J. Robert Oppenheimer şi a rolului său în construcţia primei bombe atomice a primit Globul de Aur la categoria cel mai bun film-dramă, în cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfăşurată la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului.

Filmul "Oppenheimer", în regia lui Christopher Nolan, cu Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon şi Robert Downey Jr. în distribuţie, a confirmat statutul de favorit, câştigând şi premiile pentru regie (Nolan), actor în rol principal (Murphy) şi respectiv cel mai bun actor în rol secundar (Downey Jr.).

La această categorie au mai fost nominalizate filmele "Anatomy of a Fall", "Killers of the Flower Moon", "Maestro", "Past Lives" şi "The Zone of Interest".



Anul trecut premiul pentru cel mai bun film-dramă a revenit producţiei "The Fabelmans".



Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii.