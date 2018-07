Goethe-Institut, mutat pe Calea Dorobanților; redeschiderea, în toamnă, vine cu 'Games and Politics'

Sediul Goethe-Institut va fi mutat pe Calea Dorobanților din București, în trei clădiri care vor adăposti spațiile administrative, sălile de curs și biblioteca centrului specializat în promovarea culturii în limba germană, a anunțat conducerea instituției, în cadrul unui eveniment.

Institutul Goethe se redeschide în această toamnă în spațiile pregătite de pe Calea Dorobanți, nr. 32. O clădire monument istoric, un pavilion cultural, un nou concept de bibliotecă și un etaj dintr-o clădire-turn de birouri sunt destinațiile pe care mizează din această toamnă instituția, care se va concentra asupra schimburilor culturale, dar și pe dimensiunea interactivă a învățământului la noul său sediu.

Directoarea institutului, Evelin Hust, a prezentat, joi, cele trei noi clădiri ale Goethe-Institut și motivele relocării: "Sediul de până acum, cel din strada Tudor Arghezi, a fost gândit încă de la început ca unul de tranziţie. În 2007, când a trebuit să părăsim clădirea din strada Henri Coandă, intenţia a fost să rămânem câţiva ani aici, pentru ca mai apoi să ne găsim un sediu mai încăpător. Între timp, au trecut 11 ani, iar acum a venit, în sfârșit, vremea să ne mutăm. Planificarea acestei mutări a început încă din 2015. Când am sosit în România, am fost însărcinată să caut un sediu nou. Dorința noastră era să găsim un loc în care să putem oferi educație culturală într-un spațiu mai mare și mai modern, care stimulează învățatul interactiv și în care să dispunem, în primul rând, de mai mult loc pentru propriile evenimente culturale, precum și pentru bibliotecă. Am știut întotdeauna că nu ne vom asuma această mutare decât în momentul în care vom găsi, într-adevăr, un sediu cu mult mai bun, iar eu sunt convinsă că l-am găsit. Nu în ultimul rând, datorită caracterului istoric al clădirii, beneficiem din nou de statutul de reper vizual care ne-a lipsit în ultima locație".

Coordonatoarea institutului s-a arătat încântată de faptul că noile spații cuprind și construcții noi, dar și clădiri care au mai avut legătură cu învățământul german

"Noul amplasament este special pentru că, de fapt, nu este vorba de un singur spațiu, ci de trei, iar activitățile institutului nostru se dezvăluie chiar din felul în care sunt organizate. Pe de o parte, avem o clădire istorică care a fost, la un moment dat, sediul Grădiniței Germane nr. 85 și în care vor lucra cei mai mulți dintre angajații noștri; aici va fi administrația, departamentul de limba germană, conducerea institutului și programul cultural. Am închiriat și primul etaj al clădirii de birouri. Aici vom avea șase săli de clasă mari și prietenoase, cu pereți de sticlă care permit pătrunderea luminii naturale, dar care beneficiază și de o dotare tehnică ultramodernă, cu whiteboard-uri interactive, cu zone de lounge pentru timpul petrecut înainte și după orele de curs. Vom mai dispune și de o sală de clasă cu dotări special dedicate publicului nostru mai tânăr, așa că ne bucurăm deja să îi primim pe tinerii noștri cursanți. Din punct de vedere funcțional, în clădirea de birouri beneficiem de tot ce este necesar cursanților, iar la etajul inferior, la parter, vor avea loc înscrierile", a spus aceasta.

"Cea de-a treia clădire este pavilionul nostru cultural - pe care l-am botezat Pavilionul 32. Acesta este alcătuit dintr-o sală de evenimente de circa o sută de metri pătrați, la parter, iar deasupra acesteia, la etajul 1, se află biblioteca noastră cu un concept nou, întrucât, pe lângă secția clasică de împrumuturi vom amenaja și un coworking space și un game hub. Sperăm ca noua bibliotecă să fie percepută ca un spațiu plăcut, freelancer-ii, artiştii, elevii și studenții urmând să îşi petreacă multă vreme în noile încăperi atunci când au nevoie de un loc în care să îşi exprime creativitatea în linişte, în care să poată lucra la proiectele lor sau în care să poată cunoaşte, pur și simplu, alte persoane interesate de cultură. Noua adresă ne oferă astfel atât nouă, cât și publicului nostru, o nouă şansă de dezvoltare comună. Datorită condițiilor moderne oferite apar și noi posibilități de schimb cultural, iar acest lucru este o situaţie win-win pentru toţi", a mai spus Evelin Hust.

Noul sediu al institutului se află la circa o sută de metri distanță de Colegiul Goethe, școala germană din București și de Academia de Studii Economice, unde există cursuri de economie pe care studenții le pot urma în limba germană.

Până pe 20 iulie, institutul va funcționa în continuare în vechea clădire, pentru ca între 20 iulie și 4 august, pe perioada mutării, acesta să fie închis. Cursanții institutului reiau activitatea la noul sediu încă din data de 13 august, iar biblioteca se va deschide pe 3 septembrie.

Festivitatea de deschidere pentru public este programată pentru luna octombrie. Astfel, pe 5 octombrie, Goethe-Institut deschide porțile noului său sediu cu expoziția interactivă de jocuri video "Games and Politics". Este vorba despre 18 jocuri video (16 care pot fi jucate și două în versiunea "Let’s Play"), care îi invită pe vizitatori să joace și să reflecteze asupra rolului acestora. Evenimentul va include trei documentare pe această temă. Printre temele abordate de jocurile care vin la Goethe se numără critica mijloacelor media, migrația, raporturile de putere, rolul sexelor și militarismul, spun reprezentanții institutului.

Goethe-Institut este instituție culturală a Germaniei, care promovează cultura germană la nivel mondial, potrivit site-ului oficial. Institutul promovează cunoașterea limbii germane în străinătate, cultivă cooperarea culturală internațională, oferă informații despre viața culturală, socială și politică din Germania și prezintă, astfel, un tablou exhaustiv al realității germane. Programele culturale și pedagogice promovează dialogul intercultural și facilitează participarea la viața culturală, consolidând dezvoltarea structurilor societății civile și promovează mobilitatea pe plan mondial.