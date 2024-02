Google va furniza date despre scurgerile de petrol și gaze metan detectate din spațiu

Google şi asociaţia ecologistă Environmental Defense Fund (EDF) au anunţat miercuri că au încheiat un parteneriat pentru a expune sursele de emisii provenite din operaţiuni de extragere a petrolului şi a gazelor, care încălzesc clima de pe Terra şi care vor putea fi detectate în curând din spaţiu cu ajutorul unui nou satelit, informează Reuters.

Satelitul MethaneSAT va fi lansat luna viitoare, fiind unul dintr-o serie de sateliţi care sunt utilizaţi pentru a monitoriza emisiile de metan pe tot globul, pentru a identifica principalele surse ale acestui gaz invizibil dar cu un puternic efect de seră. Este vorba despre un parteneriat condus de EDF, Agenţia Spaţială din Noua Zeelandă, Universitatea Harvard şi alţii, potrivit Agerpres.

Datele obţinute de acest satelit vor deveni disponibile în cursul acestui an, iar Google Cloud va asigura capacităţile de calcul pentru procesarea informaţiilor.De asemenea, Google a anunţat că va crea o hartă a infrastructurii de petrol şi gaze, folosind inteligenţa artificială pentru a identifica o serie de componente cum ar fi rezervoarele de petrol. Datele privind emisiile furnizate de MethaneSAT vor fi apoi suprapuse peste harta Google pentru a ajuta la înţelegerea tipurilor de echipamente de petrol şi gaze care tind să aibă cele mai multe scurgeri.Informaţiile vor fi disponibile prin intermediul Google Earth Engine, o platformă de analiză geospaţială, în cursul acestui an. Earth Engine este gratuită pentru cercetători, organizaţii non-profit şi mass-media."Credem că aceste informaţii sunt incredibil de valoroase pentru companiile energetice, pentru cercetători şi pentru sectorul public, pentru a anticipa şi a reduce emisiile de metan în componentele care sunt, în general, cele mai susceptibile", a declarat Yael Maguire, vicepreşedintele departamentului de geosustenabilitate din cadrul grupului Google, într-o convorbire cu jurnaliştii.Lansarea are loc în contextul în care guvernele iau măsuri drastice împotriva acestei surse de gaze cu efect de seră şi cu durată scurtă de viaţă, iar peste 50 de mari operatori de petrol şi gaze deţinuţi de stat sau independenţi, de la ExxonMobil şi până la Saudi Aramco, s-au angajat, în cadrul summitului ONU privind schimbările climatice COP28 să îşi reducă scurgerile de metan la aproape zero până la sfârşitul acestui deceniu.Statele Unite se numără printre ţările cu cele mai mari emisii de metan şi au propus măsuri obligatorii pentru a limita scurgerile de petrol şi gaze. O nouă normă a Agenţiei pentru Protecţia Mediului din SUA ar permite publicului să raporteze scurgerile mari de metan către autorităţilor federale de reglementare dacă ar avea acces la tehnologii de detectare a metanului.