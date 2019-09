Reprezentantii Societatii Romane de Microbiologie, Asociatiei ProImunizare, Societatii Nationale de Medicina Familiei, Colegiului Farmacistilor din Romania, Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC), Uniunii Nationale a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA), Societatii Romane de Epidemiologie au lansat un apel catre Guvern, specialisti, cadre medicale, organizatii neguvernamentale si asociatii ale pacientilor sa-si uneasca eforturile pentru a creste rata de vaccinare antigripala in Romania. In ultimii ani, aceasta a ajuns la un nivel extrem de mic, de doar 20% in cadrul grupelor de risc.

Acest apel a fost facut la lansarea studiului: GRIPA SI VACCINAREA ANTIGRIPALA IN ROMANIA - Provocari specifice si recomandari pentru imbunatatirea ratei de acoperire vaccinala antigripala. Studiul identifica o serie de probleme legate de accesul la vaccinare, care ar putea fi rezolvate prin schimbarea modalitatii de achizitie a vaccinului gripal si prin extinderea retelei de vaccinare.

Va rog sa regasiti anexat un comunicat detaliat referitor la studiul lansat marti precum si la recomandarile acestuia pentru a combate imbolnavirile de gripa.