Grupul Superbet îşi anunţă noul Chief People Officer: Shaun Conning, recrutat de la DAZN Group, cea mai mare platformă globală de entertainment din domeniul spo

Britanicul Shaun Conning va ocupa poziţia de Chief People Office al Superbet Group începând din luna noiembrie. Anterior Conning a ocupat o poziţie similară în cadrul DAZN Group, cea mai mare platformă globală de entertainment din domeniul sportului, potrivit news.ro.

”Finalul de an prefaţează schimbări importante pentru Superbet Group. Începând cu luna noiembrie, britanicul Shaun Conning se va alătura echipei,din poziţia de Chief People Officer al întregului grup. Conning va coordona strategia de HR şi cultură organizaţională a companiei care a înregistrat o creştereconsistentă în ultimii ani. Înainte să se alăture grupului Superbet, Conning a fost Chief People Office pentru DAZN Group, cea mai mare platformă globală de entertainment din domeniul sportului. De asemenea, pe parcursul ultimilor cinci ani,el a condus strategia de resurse umane a grupului, concentrându-se pe expansiunea globală şi creşterea impulsionată de investiţia în tehnologie realizată de DAZN”, transmite grupul Superbet.

Cu o vastă experienţă în strategii de resurse umane, cultură organizaţională şi dezvoltare a abilităţilor de leadership, Shaun Conning a deţinut roluri cheie în organizaţii precum Compass Group, liderul mondial al industriei de ospitalitate şi catering, sau Kingfisher Group, una dintre cele mai importante companii de retail din Europa.

În afara acestor poziţii, el a fost co-fondator al firmelor de consultanţă tap’d Solutions şi Encompass People, lucrând cu un portofoliu variat de clienţi din media sportivă, tehnologie, servicii financiare şi retail.

“Sunt încântat să mă alătur unei organizaţii atât de dinamice, care preţuieşte curajul şi inovaţia. Am fost convins de stilul autentic de leadership a lui Johnny Hartnett (CEO Superbet Group) şi de perspectiva vizionară pe care o are Sacha Dragic (fondator & Executive Chairman Superbet Group). Discutând cu cei doi, am înţeles că voi face parte dintr-un business de succes, caracterizat de o gândire progresivă şi care se află într-o perioadă de creştere exponenţială. Pe măsură ce am cunoscut mai bine organizaţia, am ştiut că doresc să fac parte din acest grup şi să lucrez alături de echipe din ţări precum România, Croaţia, Belgia, Polonia sau Marea Britanie”, a declarat Shaun Conning.

La Superbet, noul Chief People Officer, alături de echipa de experţi în resurse umane, va dezvolta strategia de viitor, printre obiectivele principale aflându-se: consolidarea elementelor de cultură organizaţională, dezvoltarea şi diversificarea programelor de formare, precum şi atragerea talentelor care se potrivesc cel mai bine cu obiectivele acestui business.

”Pentru a concepe această strategie, Conning va lucra direct cu Tijana Kovacevici, anterior lider de HR în Wise şi Coca-Cola, care deţine rolul de VP of People al echipelor de tehnologie din Superbet. Un alt colaborator cheie al lui Conning va fi Cezary Lewandowski, recunoscut ca având o consistentă experienţă în industriile de servicii IT şi gaming,care se află pe poziţia de VP of People pentru departamentele Superbet aflate în afaraariei de tehnologie. Venirea lui Conning face parte dintr-o campanie constantă de recrutări, pe care cel mai mare operator de pariuri sportive din România a întreprins-o în ultimii ani. Acest proces de dezvoltare a operaţiunilor a inclus atragerea unor manageri din companii precum Mars,McKinsey, Adobe, Bitdefender sau OLX Group”, precizează Superbet Group.

Piaţa din România rămâne cea mai importantă pentru grupul Superbet, fondat în 2008 de antreprenorul Sacha Dragic, care deţine în continuare pachetul majoritar şi poziţia de Executive Chairman al Grupului.

„Împreună cu Johnny Hartnett, CEO-ul Superbet Group, încercăm să găsim un echilibru sănătos pentru companie, între echipele care lucrează agil şi liderii de businesscare au experienţa de a lucra în structuri multinaţionale. Dorim să ne organizăm mai bine, fără a pierde dinamica antreprenorială care ne caracterizează. Ne află într-un moment de creştere exponenţială şi acest fapt ne determină să dezvoltăm o strategie ambiţioasă de resurse umane, care va fi condusă de Shaun Conning, noul nostru Chief of People”, a menţionat Sacha Dragic, cu ocazia acestui anunţ.

Fondat de către familia Dragic în anul 2008, grupul Superbet este o companie de tech & entertainment, fiind liderul industriei de pariuri sportive din România.

Compania desfăşoară operaţiuni în retail, unde are o reţea de peste 1.000 de agenţii stradale, precum şi în online, prin intermediul website-ului şi al aplicaţiilor de pariuri sportive şi gaming. Grupul este prezent în 10 ţări, cele mai importante pieţe fiind în România, Belgia si Polonia.

Între acţionarii grupului se află şi gigantul american Blackstone Inc., cel mai mare fond de investiţii din lume, care a realizat, în 2019, o investiţie strategică minoritară în valoare de 175 milioane Euro.

Superbet este membru al IBIA (Asociaţia Internaţională de Integritate în Betting) şi singura companie românească premiată de patru ori în cadrul Central and Eastern European Gaming Conference (CEEGC) cu trofeul de excelenţă în regiune - Cel mai bun Operator de Pariuri Sportive din Europa Centrală şi de Est.