Gură de oxigen pentru Trump: ce a decis o judecătoare federală din Florida cu privire la dosarul documentelor clasificate

Un tribunal din Florida a amânat sine die deschiderea procesului penal al fostului preşedinte american Donald Trump, acuzat de gestionarea neglijenţă a unor documente clasificate confidenţiale, potrivit unei hotărâri pronunţate marţi, relatează AFP, citat de news.ro.

Procesul în acest dosar împotriva candidatului republican în alegerile prezidenţiale de la 5 noiembrie urma să înceapă la 20 mai. O judecătoare federală a stabilit însă că această dată nu poate fi respectată, din cauza numărului unor cereri prealabile prezentate instanţei.

Aileen Cannon, o magistrată numită de către fostul preşedinte Donald Trump, nu a stabilit o nouă dată. Această hotărâre este un revers pentru procurorul special Jack Smith şi face foarte improbabilă ţinerea unui proces în acest dosar înaintea alegerilor prezideţiale din noiembrie.

Candidatul republican în alegerile prezidenţiale este judecat în prezent într-un proces la New York în alt dosar, cu privire la plăţi suspecte înaintea alegerilor prezidenţiale din 2016.

În dosarul din Florida, Donald Trump este inculpat împreună cu doi dintre asistenţii săi personali cu privire la modul în care a gestionat documente clasificate în reşedinţa sa privată Mar-a-Lago, în acest stat din sud-estul Statelor Unite, după ce a plecat de la Casa Albă, în ianuarie 2021.

El este acuzat de faptul că a compromis securitatea naţională prin faptul că a păstrat documente la Mar-a-Lago - inclusiv planuri militare sau informaţii despre armament nuclear -, în loc să le predea Arhivelor Naţionale, aşa cum prevede legea.

El este acuzat de faptul că a încercat să distrugă probe în acest dosar.

Cele mai grave acuzaţii se pedepsesc cu până la zece ani de închsoare.

Avocaţii săi au multiplicat recursurile cu scopul de a întârzia ţinerea unui proces în acest dosar.

Donald Trump - vizat în patru proceduri penale distincte, inclusv cea în care compare la New York începând de la 15 aprilie - denunţă neîncetat o ”vânătoare de vrăjitoare” urzită de administraţia democrată pentru a-l elimina din cursa la preşedinţie.

În cazul în care este ales din nou, el ar putea, după ce este învestit, să ordone abandonarea celor două proceduri penale federale împotriva sa - acest dosar instruit în Florida şi cel de la Washington în care este acuzat de tentative ilegale de răsturnare a rezultatului alegerilor prezidenţiale din 2020 în care Joe Biden a obţinut o victorie.

Această ordonanţă de marţi a judecătoarei districtuale Aileen Cannon era aşteptată în contextul unor probleme nesoluţionate în dosar şi al faptului că Donald Trump este judecat în prezent în ”dosarul Stormy Daniels” la New York, relatează The Associated Press.

Mai mulţi dintre avocaţii care îl reprezintă pe miliardar la New York îl reprezintă şi în Florida.

Judecătoarea Aileen Cannon scrie în această ordonanţă de cinci pagini că ar fi ”imprudent” să stabilească o nouă dată a procesului, punând astfel sub semnul întrebării capacitatea procurorilor federali de a-l aduce pe Donald Trump în justiţie până la alegerile prezidenţiale din noiembrie.

Zeci de capete de acuzare

Donald Trump este vizat de zeci de capete de acuzare potrivit cărora a adus în mod ilegal la Mar-a-Lago, la Palm Beach, în Florida, documente clasificate pe care le-a luat cu el când a plecat de la Casa Albă în 2021.

El este acuzat de obstrucţionarea poliţiei federale (FBI) care a vrut să le recupereze,

Miliardarul a pledat nevinovat. El este vizat în patru proceduri penale în timp ce încearcă să se întoarcă la Casa Albă.

Este neclar dacă, în afara procesului de la New York, va fi judecat în vreunul dintre celalte trei dosare înainte de alegeri.

Curtea Supremă examinează argumente prin care Donald Trump pretinde o imunitate în calitate de fost preşedinte, într-un dosar în care procurorul special Jack Smith îl acuză de complot în vederea răsturnării rezultatuluiu alegerilor prezidenţiale din 2020.

Procurori din comitatul Fulton, în Georgia, îl acuză în alt dosar de ”subversiune” în alegerile din 2020, un dosar care nu este clar când va fi judecat.