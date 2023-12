Gustul acestui fruct este al treilea cel mai plăcut după cel de ciocolată şi vanilie: ajută la scăderea colesterolului din sânge şi tensiunii arteriale

Datorită gustului său magnific, portocala este unul dintre cele mai apreciate fructe. Aproximativ 70 de milioane de tone de portocale sunt produse în întreaga lume în fiecare an. Gustul său este al treilea cel mai plăcut după cel de ciocolată şi vanilie, relatează Rador Radio Românua.

Peste 80% din recolta de portocale este destinată producerii sucului, considerat cel mai iubit suc din lume. Portocalele şi lămâile i-au protejat pe marinari de scorbut în timpul călătoriilor lor. Se ştie că această boală se dezvoltă din cauza lipsei de vitamina C, iar ambele fructe o conţin din abundenţă. Portocala conţine şi vitamine din grupa B - B1, B2, B6, B9, vitaminele A şi E, precum şi H şi PP. Citricele mai conţin oligoelemente: potasiu, magneziu, fosfor, calciu; pectine; celuloză; fitoncide; bioflavonoide (ajută la scăderea colesterolului din sânge şi tensiunii arteriale). Carbohidraţii din portocale oferă energie organismului. Substanţele conţinute de portocale au şi efect antiinflamator. Pe lângă vitamina C, portocalele sunt bogate în vitamina A şi potasiu, benefice pentru sănătatea ochilor. Conţinutul crescut de vitamina C acţionează puternic prin neutralizarea radicalilor liberi care provoacă îmbătrânirea pielii.

Cantitatea mare de pectine din portocale ajută la reducerea zahărului din sânge, precum şi la sinteza vitaminelor şi purificarea sângelui. Aceste citrice sunt recunoscute ca fiind cel mai bun profilactic împotriva răcelilor.

Recomandăril medicilor

Medicii le recomandă pentru hipertensiune arterială, ateroscleroză şi boli hepatice. Datorită conţinutului lor de potasiu, au un efect diuretic pronunţat. Medicii avertizează că persoanele care au afecţiuni ale tractului gastrointestinal trebuie să evite consumul de portocale pe stomacul gol. Aciditatea lor ridicată poate deteriora smalţul dinţilor. La nivel mondial, portocala este cel mai consumat fruct, dacă se ia în considerare şi fructul pentru suc. Din fiecare doi litri de suc consumaţi în lume, un litru este suc de portocale. Totuşi, portocalele nu trebuie consumate în cantităţi mari, deoarece pot apărea reacţii alergice sau şoc anafilactic.