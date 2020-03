Guvernul a lansat o platformă online de informaţii oficiale despre COVID-19

Guvernul, prin Autoritatea pentru Digitalizarea României, şi organizaţia neguvernamentală Code for Romania au lansat platforma online "COVID-19 Ştiri Oficiale" (stirioficiale.ro) şi lucrează la alte câteva astfel de proiecte privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii noului coronavirus.

Potrivit unui comunicat al Guvernului transmis marţi AGERPRES, platforma online "COVID-19 Ştiri Oficiale", lansată luni, centralizează doar informaţii din surse sigure, precum comunicatele oficiale ale Grupului de Comunicare Strategică constituit de Guvern, hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă şi înregistrările conferinţelor de presă susţinute de oficialii cu responsabilităţi în domeniu."Operaţionalizarea Autorităţii pentru Digitalizarea României şi digitalizarea Secretariatului General al Guvernului sunt priorităţi ale mandatului meu deoarece ne dorim ca prin informatizarea administraţiei publice să reconstruim încrederea în instituţiile statului. În această perioadă, în care populaţia este greu încercată, este esenţial ca oamenii să fie foarte bine informaţi, din surse oficiale şi verificate. În acest sens, a fost lansată platforma online 'COVID-19 Ştiri Oficiale', al cărei obiectiv principal este combaterea dezinformării şi a fake news-urilor", a declarat secretarul general al Guvernului, Antonel Tănase, citat în comunicat.Proiectul "COVID-19 Ştiri Oficiale" este realizat în baza unui protocol de colaborare semnat între Secretariatul General al Guvernului şi Code for Romania.Sursa citată menţionează că, pentru a susţine recomandările date de Ministerul Sănătăţii, privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii COVID-19 şi, în conformitate cu indicaţiile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, Autoritatea pentru Digitalizarea României şi echipa Code for Romania mai au în lucru următoarele platforme: "Date la Zi" - date anonimizate cu privire la cazuri, "Stăm Acasă" - centralizarea şi monitorizarea persoanelor aflate în autoizolare, "Diaspora Hub" - centralizare şi monitorizare/comunicare suport, "Ce Mă Fac" - chestionare care pot să ajute populaţia să înţeleagă situaţia şi "RO Help" - colectarea coerentă şi în siguranţă a ajutoarelor."Prioritatea zero a Autorităţii pentru Digitalizarea României în aceste zile este punerea la dispoziţia cetăţenilor şi a instituţiilor publice a oricărei soluţii electronice care poate duce la prevenirea răspândirii COVID-19. Vorbim de platforme de informare, comunicare sau gestiune a serviciilor publice care ajută cetăţenii să ia decizii corecte şi să limiteze expunerile acestora. Le mulţumim voluntarilor care ne ajută în acest demers, precum şi instituţiilor care au înţeles că tehnologia poate fi mai utilă ca oricând pentru cetăţenii români de pretutindeni", a afirmat Sabin Sărmaş, preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României, conform comunicatului.