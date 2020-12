Guvernul australian a schimbat imnul naţional, pentru a recunoaşte în acest fel rolul, cultura şi istoria aborigenilor

Guvernul australian a schimbat, joi, un cuvânt din imnul naţional, pentru a recunoaşte în acest fel rolul, cultura şi istoria aborigenilor, relatează AFP, potrivit news.ro.

Astfel, al doilea vers al imnului “Advance Australia Fair” va fi de acum încolo “For we are one and free” (Pentru că suntem uniţi şi liberi) în loc de “For we are young and free” (Pentru că suntem tineri şi liberi).

Citește și: Inedit - Alina Gorghiu îi cere explicații OFICIAL Ralucăi Turcan/ DOCUMENT

Potrivit presei australiene, premierul Scott Morrison a precizat, într-un comunicat, că această schimbare este făcută pentru toţi australienii: “În ultimul an am arătat încă o dată spiritul puternic al australienilor şi efortul unificat care ne-a ajutat mereu să triumfăm ca naţiune. Este momentul să ne asigurăm că această unitate se reflectă mai bine în imnul nostru naţional. De asemenea, deşi Australia ca naţiune modernă este relativ tânără, povestea ţării noastre este veche şi noi recunoaştem şi respectăm populaţia aborigenă. În spiritul unităţii, este corect să ne asigurăm că imnul nostru naţional reflectă acest adevăr şi aprecierea împărtăşită”

Cântecul Advance Australia Fair a fost compus de Peter Dodds McCormick şi interpretat prima dată în 1878. A devenit imnul Australiei la 19 aprilie 1984, în locul God Save the Queen.

În ultimii ani, lideri din toate zonele politice şi-au exprimat public susţinerea pentru modificarea imnului naţional, astfel încât acesta să reflecte Australia modernă şi moştenirea sa indigenă.