Guvernul face precizări, după ce CCR a declarat parțial neconstituțională noua lege a pensiilor: 'Trebuie clarificată sintagma datorat și plătit'

Curtea Constituţională a României a admis parţial, miercuri, sesizarea PNL şi USR referitoare la Legea privind sistemul public de pensii.

Marius Budăi, ministrul Muncii, spune că pensionarii nu au de ce să se teamă. Conform lui, judecătorii constituționali au cerut Guvernului să clarifice sintagma “datorat și plătit” din Legea Pensiilor.

Citește și: Lovitură pentru Elena Udrea și Alina Bica! Decizia luată de judecătorii din San Jose

”Referitor la decizia CCR in ceea ce privește Legea Pensiilor se impun doua clarificări: am introdus sintagma “datorat și plătit”, pentru perioade lucrate după intrarea in vigoare a legii, adică după 2021. CCR cere sa fie clar trecut in lege de când se aplica acest text, ca sa nu existe interpretări in practica. Deci CCR nu spune ca e neconstitutional, ci doar ca trebuie clarificat de la ce data se aplica. In ceea ce privește pensia de invaliditate MMJS a oferit opțiunea trecerii la pensia minima, care e mai avantajoasa pentru cei cu invaliditate, doar ca, in prezent, Legea asistentei sociale se afla pe traseul legal. Pana la data intrarii in vigoare a Legii Pensiilor va apărea și Legea asistentei sociale. Vom clarifica ambele aspecte.”, a precizat Budăi.

Citește și: Atenție! Alertă alimentară! Anunț făcut de un gigant de pe piață .