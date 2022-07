Guvernul indian condamnă OMS pentru recomandările 'neștiințifice' privind COVID

Organizația Mondială a Sănătății și-a bazat estimarea numărului de persoane decedate din cauza pandemiei de COVID-19 pe "ipoteze eronate" și pe un model "neștiințific", acuză guvernul indian.

Estimarea OMS - aproape de două ori mai mare decât numărul oficial de decese atribuite virusului din India - a reflectat abordarea de tip "one size fits all" (ceea ce se aplică într-un caz, se aplică în toate cazurile), a declarat guvernul, potrivit The Times of India.

India și-a exprimat obiecția fermă față de această metodologie.

Ministrul indian al sănătății, Bharati Pravin Pawar, a susținut că modelul abordat de OMS se poate potrivi unor țări mai mici, dar nu poate fi aplicat unei țări masive și diverse precum India.

"Abordarea bazată pe modelare matematică a OMS a suferit o serie de inconsecvențe și ipoteze eronate", a declarat Pawar.

Ministrul sănătății a acuzat OMS că a extrapolat dintr-un set de date limitat la doar 17 state indiene. Iar datele, a spus ea, au fost colectate în momente diferite și cu metode diferite, proiectând asupra Indiei rezultate din medii naționale foarte diferite.

În sprijinul concluziei lui Pawar, Consiliul Central de Sănătate și Asistență Socială a Familiei din India a adoptat în unanimitate o rezoluție care condamnă metodologia OMS.