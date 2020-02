Guvernul pregătește o serie de măsuri care vor agita apele

Guvernul urmează să aprobe marţi, printr-o ordonanţă de urgenţă, propunerea de extindere a programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la 50 la 150 de unităţi învăţământ.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, cele 150 de unităţi de învăţământ cu grade de complexitate şi particularităţi educaţionale diferite, propuse pentru a fi cuprinse în program, sunt dispuse echilibrat la nivel naţional, în medii rezidenţiale diverse - "urban (mare, mic, central, periferic)/ rural (mare, mic, accesibil, greu accesibil, izolat), şi vor avea statut de unităţi de învăţământ pilot, conform prevederilor legale în vigoare, în care se va implementa programul".



"Prima categorie include unităţi de învăţământ situate în medii geografice izolate/ greu accesibile - deltă, munte, câmpie (zonă depopulată/ zonă greu accesibilă din cauza condiţiilor naturale), în medii sociale defavorizate (comunităţi cu grad mare de vulnerabilitate - populaţie romă, copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi supuşi unor forme disimulate de abandon parental, copii supuşi unor forme de abuz parental prin muncă, abandonul şcolii, cutume şi mentalităţi culturale restrictive, în defavoarea minorului etc.) în medii sociale cu grad ridicat de pauperitate", se arată în nota de fundamentare.



În cea de a doua categorie de beneficiari, cu rol de "motor de incluziune socială", sunt prevăzute "în continuare liceele şi colegiile pedagogice, unităţi de învăţământ complexe, cu statut de centre de resurse educaţionale, care reunesc elevi din toate ciclurile de învăţământ, preşcolar - primar - gimnazial şi liceal, având în vedere faptul că, prin structura lor, acestea au şi şcoli de aplicaţie pentru practica pedagogică".



"Având în vedere specificul şi finalităţile educaţionale, aceste unităţi de învăţământ complexe au şi un procent ridicat de elevi proveniţi din mediul rural, potenţiali facilitatori pentru implementarea şi diseminarea proiectului", se mai precizează în nota de fundamentare.



Pe agenda Executivului se află şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare.



În nota de fundamentare se precizează că proiectul de act normativ are în vedere înlăturarea blocajului existent la acest moment în ceea ce priveşte ocuparea posturilor vacante din sistemul penitenciar.



Totodată, Guvernul urmează să aprobe un act normativ pentru realizarea stocurilor necesare de materiale privind prevenirea în caz de coronavirus, după cum a anunţat premierul Ludovic Orban, luni, la Parlament.



"Duminică s-a întrunit Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă. A fost stabilit tot planul de măsuri care vizează prevenirea apariţiei de cazuri de coronavirus. A trebuit să prevedem şi măsuri de izolare în cazul apariţiei de cazuri de coronavirus. Acest plan va fi pus în practică imediat. (...) Discutăm de introducerea carantinei, luarea tuturor măsurilor care se impun în astfel de situaţii. Trebuie să ştiţi că la Rezervele Statului nu am găsit nimic, deşi era o obligaţie legală de a se asigura foarte multe categorii de produse. Vom face achiziţia imediat. Marţi vom adopta un act normativ care să permită realizarea stocurilor necesare pentru toate categoriile de materiale, substanţe, astfel încât să putem să asigurăm prevenirea în primul rând", a declarat Orban.



Şeful Executivului a precizat, tot luni, la Parlament, că proiectul de ordonanţă de urgenţă privind alegerea preşedinţilor de consilii judeţene prin votul consilierilor judeţeni se află în circuit de avizare şi ar urma să fie adoptat la finalul acestui proces.



Pe ordinea de zi anunţată a şedinţei de Guvern se află şi un proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Muzeului Bucovinei în Muzeul Naţional al Bucovinei.



Un alt proiect de hotărâre vizează eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi.