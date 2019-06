Guvernul reacționează în cazul fetiției care a fost luată cu forța, de mascați: 'Imaginile de azi nu sunt cele pe care aș fi vrut să le văd'

O fetiţă de opt ani a fost luată cu mascaţii vineri din casa în care a fost crescută de un asistent maternal, din Baia de Aramă, județul Mehedinți, după ce copila a fost înfiată de o familie din America. „Nici criminalii nu sunt luați cum luați fetița aceasta”, aun spus localnicii.

Un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a dispus, vineri, efectuarea unei percheziții la locuința asistentului maternal care s-a opus ca fetița să meargă la cei doi soți care au înfiat-o.

Citește și: Primăria Capitalei ‘taie în carne vie’! Educația rămâne fără bani

Guvernul României a oferit o primă reacție, prin ministrul Marius Budăi.

Imaginile de azi nu sunt cele pe care aș fi vrut să le văd, dar instituțiile statului trebuie să spună ce și cum. Cei de la Protecția Copilului vor face o anchetă. E un caz extrem de emoționant. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat.”, a spus Marius Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale, la Antena 3, vineri după-amiaza.

Citește și: Radu Banciu intervine în războiul dintre Marian Oprișan și ANI: ‘Nici în pânzele albe nu o să îți justifici averea’

„Este vorba despre o fetiță de opt ani, care a fost predată părinților adoptivi, deci erau părinții fetiței, potrivit deciziei Curții de Apel Craiova. Se fac cercetări într-un dosar al Parchetului Curții de Apel Craiova, pentru infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, deocarece doamna care ținea fetița nu mai era asistent maternal și o ținea acolo fără nicio calitate și în mod ilegal. De aceea s-a făcut această percheziție. S-a luat fetița și s-a predat părinților. A fost examinată de medicii de la Medicina Legală Craiova. Părinții sunt români, stabiliți în America. Este vorba despre o decizie a Curții de Apel Craiova, din 2019, prin care se încuviințează adopția acestei fetițe în favoarea soților", a declarat Tena Tulitu, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

Citește și: Mircea Badea îl atacă dur pe Klaus Iohannis: ‘Câinele nu pleacă de la măcelărie’

Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Mehedinți susțin că nu au fost informați că fetița va fi luată cu mascații din casa în care a locuit de la vârsta de aproximativ un an.

„Direcția nu a fost informată cu privire la preluarea minorei. Noi tot ce am aflat este din spațiul public și nu ni s-a solicitat prezența în cadrul operațiunii, nu am fost informați cu privire la preluarea minorei de astăzi. Cazul este cunoscut, pentru că, în data de 23 aprilie 2019, s-a încuviințat adopția minorei spre o familie, persoane care au devenit părinții minorei și singurele îndreptățite să exercite drepturile și obligatiile părintești. Noi, până de curând, am acționat raportat la circumstanțele cauzei și am luat în considerare interesul superior al copilului, adică am mai fost să preluăm copilul, cu reprezentanți din cadrul direcției, dar nu s-a preluat, pentru că minora nu a vrut să meargă, mai departe noi nu știm ce s-a întâmplat astăzi, noi nu avem informații oficiale cu ceea ce s-a întâmplat astăzi. Până în aprilie era la un asistent maternal profesionist, avea un an și câteva luni fetița când a fost luată în asistență maternală. Nu era înfiată, era în plasament la asistent maternal profesionist", a declarat, pentru MEDIAFAX, Oana Lazăr, psiholog în cadrul Biroului Adopții și Postadopții, din cadrul DGASPC Mehedinți.

Citește și: Rareș Bogdan a răbufnit din cauza pensiilor speciale: ‘Nenorocitiiii’

Momentul în care mascații au intrat în casa din Baia de Aramă și au luat fetița a fost filmat de familia care a crescut-o. În imagini se observă cum copila refuză să meargă cu oamenii legii și strigă "mami, nu vreau să plec!".

Și vecinii au fost revoltați de această situație.

Citește și: Primăria Capitalei ‘taie în carne vie’! Educația rămâne fără bani

„Așa se face legea? Cu forța? Nici criminalii nu sunt luați cum luați fetița aceasta!", le-a reproșat o femeie luptătorilor de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale.

Asistentul maternal a mai crescut o fetiță pe care a avut posibilitatea să o și înfieze. Cele două surori au fost despărțite cu greu de anchetatori.

Citește și: Radu Banciu intervine în războiul dintre Marian Oprișan și ANI: ‘Nici în pânzele albe nu o să îți justifici averea’ .