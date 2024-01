Hamas a publicat o înregistrare video cu ostaticii: toți solicită același lucru/ Video

Videoclipul de 37 de secunde, nedatat, în care apar Noa Argamani, 26 de ani, Yossi Sharabi, 53 de ani, şi Itai Svirsky, 38 de ani, se încheia cu un mesaj: "Mâine vă vom informa despre soarta lor".

Hamas a precizat mai devreme duminică, faptul că a pierdut contactul cu unii ostatici în timp ce forţele israeliene au bombardat Gaza, menţionând că este posibil ca aceştia să fi fost ucişi în acest proces. La începutul războiului, a ameninţat, de asemenea, că va executa ostaticii ca represalii la loviturile militare israeliene.

Oficialii israelieni au refuzat, în general, să răspundă la mesajele publice ale Hamas cu privire la ostatici, considerându-le război psihologic. Hagar Mizrahi, un oficial medico-legal din cadrul Ministerului israelian al Sănătăţii, a declarat la 31 decembrie la televiziunea locală că autopsiile ostaticilor ucişi care au fost recuperaţi au găsit cauze ale morţii care nu corespund cu versiunea Hamas că aceştia ar fi murit în urma unor lovituri aeriene.

Dar Israelul a precizat, de asemenea, că este conştient de riscurile pe care le presupune ofensiva sa pentru ostatici şi că îşi ia măsuri de precauţie.

"Operaţiunea militară necesită timp. Ea ne obligă să fim precişi şi o adaptăm în funcţie de ameninţări şi de ostaticii care se află pe teren", a declarat duminică purtătorul de cuvânt al şefului forţelor armate, contraamiralul Daniel Hagari.

Dintre cele aproximativ 240 de persoane capturate de Hamas în timpul unui val de crime transfrontaliere din 7 octombrie care a declanşat războiul, aproximativ jumătate au fost eliberate în cadrul unui armistiţiu din noiembrie. Israelul afirmă că 132 au rămas în Gaza şi că 25 dintre ei au murit în captivitate.

Hamas releases new propaganda video on the 100th day anniversary of Oct 7th where hundreds of people were taken hostage.



3 hostages have appeared in the video- forced to demand an end to the war.



Noa Argamani, Yossi Sharabi, Tai Tversky have pleaded to be returned to Israel… pic.twitter.com/w7mQq4xpl1