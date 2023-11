HBO Max anunţă în decembrie 24 de filme, cinci seriale noi, cinci documentare şi şapte producţii speciale pentru copii

HBO Max oferă în decembrie 24 de filme, cinci seriale noi, cinci documentare şi şapte producţii speciale pentru copii. Documentarul "Gwyneth contra Terry", filmele "Promising Young Woman", "Spider-Man: Across the Spider-Verse" şi serialul "Children of Evil" vor fi între producţiile lansate pe platformă.

Filme

"Boss", cu Ioana Bugarin, Cuzin Toma, Sergiu Costache, Teodor Corban, Laurenţiu Bănescu şi mulţi alţii în distribuţie, va fi pe platformă luna viitoare. Un şofer de ambulanţă taciturn şi fără nume e implicat într-un jaf armat. În mijlocul haosului, el loveşte accidental o femeie care l-ar putea recunoaşte. Speriat şi vinovat, el încearcă s-o viziteze la spital, ceea ce-l pune în pericol. Apoi merge prin oraş încercând să afle mai multe despre hoţi şi despre şeful întregii operaţiuni.

Tot din 1 decembrie va fi difuzat "Răni vechi, dureri noi" ("All the Old Knives"). Atunci când CIA descoperă că unul dintre agenţii săi a scurs informaţii care duc la uciderea oamenilor, agentul Henry Pelham trebuie să găsească cârtiţa.

Printre celelalte filme care vin pe HBO Max în decembrie se află şi: "Dulce Răzbunare" ("Promising Young Woman" - 8 decembrie), "Dulcele Bar" ("The Tender Bar" - 15 decembrie), "Ţinutul Sălbatic" ("Land" - 15 decembrie), "Omul-Păianjen: Prin lumea păianjenului" ("Spider-Man: Across the Spider-Verse" - 22 decembrie) şi "Familia Crood: Vremuri noi" ("The Croods: A New Age" - 29 decembrie).

Documentare

Din 10 decembrie, HBO Max aduce un documentar de excepţie: "Apolonia, Apolonia". Timp de 14 ani este urmărită evoluţia artistică şi personală a tinerei Apolonia, care devine o femeie matură fascinantă şi o pictoriţă respectată. Apolonia e de origine poloneză şi franceză şi e o reală reprezentantă a stilului de viaţă cosmopolit.

Din 25 decembrie, pe HBO Max va fi difuzat documentarul "Gwyneth contra Terry". Actriţa Gwyneth Paltrow şi opticianul pensionat Terry Sanderson s-au ciocnit pe pista de schi, în Utah. Rănit, Sanderson a dat-o în judecată pe Paltrow, acuzând-o că schia neatent.

Seriale

În decembrie, HBO Max lansează, printre altele, trei seriale produse/realizate în regiunea noastră: unul din Serbia şi două din Polonia.

"Copiii răului" ("Children of Evil") este un serial produs în Serbia şi ajunge pe 14 decembrie pe HBO Max. Spune povestea unui criminal mascat, care ucide un politician faimos şi lasă în urmă, în mâna victimei, o monedă de aur veche. Ezitant, avocatul Nikola Bobic preia cazul şi ia parte la un joc periculos care-i va schimba viaţa pentru totdeauna. "Îngerul morţii" ("Angel of Death") aduce pe 7 decembrie un thriller polonez, cu o poveste poliţistă pe fundal. În această poveste ştim cine e criminalul, dar nu ştim motivul pentru acţiunile lui. Ce legătură există între criminal şi anchetator? De ce sunt victimele tinere fete religioase? Tot din Polonia vine şi "Condamnata" ("The Convict"), la 21 decembrie. Judecătoarea Alicja Mazur, cunoscută pentru duritatea ei faţă de criminali, este acuzată de o crimă pe care nu a comis-o. Ea este trimisă la închisoare, unde trebuie să supravieţuiască printre femeile pe care ea însăşi le-a condamnat anterior. Ea este ţinută în viaţă de o fiică adolescentă şi de dorinţa de a se răzbuna pe cei care i-au înscenat crima. Va fi capabilă să facă faţă ameninţării care pândeşte la fiecare colţ?

Din 11 decembrie, va putea fi văzut filmul "Aventurile mele cu Superman" ("My Adventures with Superman"). Serialul "Adult Swim" îi urmăreşte pe Clark Kent (Jack Quaid), Lois Lane (Alice Lee) şi Jimmy Olsen (Ishmel Sahid), trei tineri de 20 şi ceva de ani care încearcă să afle cine sunt şi cine vor să fie. Clark şi-a petrecut întreaga viaţă ascuzându-şi puterile stranii şi întrebându-se de unde vine.

Pentru copii

În 2 decembrie, "Hero Inside" va fi pe platformă cu două noi episoade: Scott desenează 100 de eroi în 100 de benzi desenate. Eroii ies din reviste când sunt invocaţi şi încep evenimente ciudate.

Lista producţiilor speciale pentru cei mici continuă cu "Barbie: Aventuri printre stele", trei filme din franciza "Hotel Transilvania", "Furnicutze", "Prinţul Egiptului", "Mariah Carey’s All I Want for Christmas is You".