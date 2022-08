HBO Max va elimina de pe platformă 36 de titluri, inclusiv 20 originale

HBO Max va elimina aproape 36 de titluri din serviciul său încă de săptămâna aceasta, a confirmat Variety, potrivit news.ro

Un purtător de cuvânt al HBO Max a atribuit decizia fuziunii în aşteptare a platformei cu Discovery+, care este deţinută şi de Warner Bros. Discovery.

„Pe măsură ce lucrăm pentru a reuni cataloagele noastre de conţinut sub o singură platformă, vom aduce modificări la oferta de conţinut disponibilă atât pe HBO Max, cât şi pe Discovery+”, se arată în declaraţia HBO Max. „Aceasta va include eliminarea unui anumit conţinut de pe ambele platforme”.

Lista completă a titlurilor care urmează să fie eliminate:

HBO Max Originale

“12 Dates of Christmas”

“About Last Night”

“Aquaman: King of Atlantis”

“Close Enough”

“Ellen’s Next Great Designer”

“Esme & Roy”

“The Fungies!”

“Generation Hustle”

“Generation”

“Infinity Train”

“Little Ellen”

“My Mom, Your Dad”

“Odo”

“Ravi Patel’s Pursuit of Happiness”

“Summer Camp Island”

“The Not-Too-Late Show with Elmo”

“The Runaway Bunny”

“Theodosia”

“Tig n’ Seek”

“Yabba Dabba Dinosaurs”

HBO Originale

“My Dinner with Herve”

“Share”

Cartoon Network

“Dodo”

“Elliott From Earth”

“Mao Mao, Heroes of Pure Heart”

“Mighty Magiswords”

“OK K.O.! – Let’s Be Heroes”

“Uncle Grandpa”

“Victor and Valentino”

Titluri achiziţionate

“Detention Adventure”

“Messy Goes to Okido”

“Mia’s Magic Playground”

“The Ollie & Moon Show”

“Pac-Man and the Ghostly Adventures”

“Make It Big, Make It Small”

“Squish”