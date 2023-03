I s-au oferit 100.000 de dolari dar a refuzat să îți dea masca jos în avion/ Mărturisirea milionarului care a fost refuzat

Steve Kirsch, un antreprenor din Silicon Valley s-a arătat șocat de refuzul femeii. El a spus că pasagera a refuzat să-și scoată masca, în ciuda faptului că i s-a oferit o sumă impresionantă de bani pentru a face acest lucru, relatează stirileprotv.ro

Kirsch a fost acuzat de mai multe ori că a răspândit dezinformări despre Covid în timpul pandemiei.

Bărbatul a povestit pe o pagină de socializare experiența pe care a avut-o în avion.

„Sunt la bordul unui zbor Delta chiar acum. Persoana care stătea lângă mine la clasa întâi a refuzat 100.000 de dolari să-și scoată masca pentru tot zborul. Fără glumă. Asta după ce i-am explicat că nu funcționează”.

Bărbatul a susținut că prima dată i-a oferit 100 de dolari, spunând-i totodată că s-ar fi putut infecta atunci când și-a dat jos masca pentru a mânca. „Și am subliniat că atunci când și-a îndepărtat masca pentru a mânca, s-ar fi putut infectată cu o singură respirație”.

Kirsch a comparat-o ulterior cu cei care au investit în banca falimentară SVB: „Poate data viitoare voi sta lângă cineva care avea un cont la Silicon Valley Bank”.

"Cum ar putea avea încredere că vei plăti?”

Mai mulți utilizatori de Twitter nu au gustat gluma, adăugând că, probabil, nici nu avea bani la el. Unul a scris: „Ai avut cei 100.000 de dolari în numerar? Dacă nu, sună a minciună. Cum ar putea avea încredere că vei plăti?”.

Cu câteva zile înainte, el a scris pe Twitter că două persoane au refuzat cereri similare. „I-am întrebat pe cei care stăteau lângă mine în avion dacă le-am plăti 10.000 de dolari și-ar scoate masca pe toată durata zborului? Ambii au refuzat oferta. Poate ar trebui să ofer 100.000 de dolari data viitoare?”

I am on board a Delta flight right now. The person sitting next to me in first class refused $100,000 to remove her mask for the entire flight. No joke. This was after I explained they don’t work. She works for a pharma company. pic.twitter.com/Q8Hwzhkmxf