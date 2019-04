Ilie Năstase, răspuns savuros dat lui Nicolae Ceaușescu! Ion Gheorghe Maurer l-a și lovit când a auzit: 'Pleacă mă dracu de aici'

Fostul mare sportiv Ilie Năstase a povestit într-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu modul în care a decurs o întâlnire cu Nicolae Ceaușescu. El susține că fostul lider al României i-a spus că îl vede cum înjură la meciuri.

Citește și: Poliţiştii au făcut PRĂPĂD de sărbători: sute de români au rămas fără permise auto sau au primit amenzi usturătoare

„Chiar la un mandat când ne-a decorat tovarășul atunci m-a întrebat: s-a făcut un cerc așa împreună și cu domnul Maurer mai mulți erau și a venit Ceaușescu la mine și mi-a zis măi , flăcăule, îmi place cum joci, dar te văd cam înjuri acolo la televizor, pe buzele tale văd. Și nu beam atunci alcool, nu am băut până la 35 de ani, 34, acum mai recent am băut că mi-au pus ăștia cătușele, dar până atunci n-am băut. Și am avut curaj să-i spun: da, domnule tovarășul secretar, am și eu temperament de român. La care domnul Maurer m-a tras un picior, pleacă mă dracu de aici că lu ăsta nu răspunde nimeni. Asta a fost”, a precizat Ilie Năstase în interviu.