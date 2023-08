Imagini incredibile cu 'Barbie', la TV! Ce a răspuns Miss Moscova când a fost întrebată care e capitala României / Video

Miss Moscova 2023, fotomodelul și prezentatoarea TV Angelina Brezhenskaya, care aduce foarte mult cu Barbie, a fost făcută de rușine într-o emisiune tv. Tânăra în vârstă de 25 de ani originară din regiunea Saratov apare într-o înregistrare video care s-a viralizat pe internet.

Jurnalistul din emisiunea de divertisment o provoacă pe Miss Moscova 2023, întrebând-o dacă doar fetele proaste participă la concursurile de frumusețe. Ea a răspuns că, bineînțeles, acest lucru nu este adevărat. „De ce aș vrea să compromit pe cineva”?, spune rusoaica.

Apoi s-a compromis singură când jurnalistul i-a testat cunoștințele de geografie. A întrebat-o care este capitala României, iar gazda show-ului chiar i-a oferit un răspuns alternativ înainte: Polonia.

Când tânăra blondî a spus că răspunsul corect este Bosnia și Herțegovina, realizatorul TV a exclamat sarcastic: „Este absolut corect. Capitala României este Bosnia și Herțegovina. Rescrieți manualele!"

„Nu este acesta răspunsul corect?", a întrebat ea suprinsă. „Bineînțeles că nu", a replicat gazda emisiunii

“Miss Moscow 2023” Angelina Brezhenskaya shows off her knowledge of geography.



Note: During the pageant, Angelina stated that her goal is to be a role model for the younger generation. Brezhenskaya studied at the Faculty of Journalism of Moscow State University - in the… pic.twitter.com/lPG5UBH9sn