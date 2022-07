Imagini inedite cu Boris Johnson! Premierul britanic, surprins aruncând o grenadă în timp ce vizitează trupele ucrainene antrenate în Marea Britanie

Boris Johnson a vizitat Yorkshire în această săptămână pentru a se întâlni cu soldaţii ucraineni care sunt antrenaţi în Marea Britanie, iar noi imagini îl arată pe prim-ministru aruncând o grenadă şi folosind o parte din echipament. Forţele britanice antrenează grupuri de militari ucraineni.

Boris Johnson, care şi-a anunţat demisia din funcţia de prim-ministru în această lună, a fost văzut vorbind atât cu trupele ucrainene, cât şi cu cele britanice, şi pozând cu echipamente militare, inclusiv mitraliere şi grenade.

Guvernul a anunțat că programul de pregătire a soldaţilor ucraineni în Marea Britanie va permite antrenarea a 10.000 de soldaţi la fiecare 120 de zile. Marea Britanie ar fi oferit Ucrainei un ajutor militar de peste 2,3 miliarde de lire sterline, inclusiv arme, notează Sky News.

Într-o înregistrare video încărcată pe reţelele sale de socializare, Boris Johnson a spus: „M-am întâlnit cu unii dintre cei 400 de soldaţi ucraineni care se află aici, fiind instruiţi de forţele noastre, pregătindu-se să meargă şi să lupte în Ucraina. Face parte dintr-un angajament uriaş pe care l-am făcut pentru a antrena forţele ucrainene”.

This week I visited Ukrainian troops being trained by British Armed Forces in North Yorkshire.



The UK is committed to doing all we can to help Ukraine continue to repel Russian aggression. pic.twitter.com/HMTClRFST5