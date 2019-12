Imagini inedite surprinse de fotograful David Seymour au fost descoperite în arhivele Unesco

O ''comoară îngropată în arhivele Unesco'' de aproape şapte decenii, sub forma a 38 de imagini surprise în anii '50 de fotograful polonez David Seymour, supranumit ''Chim'', unul dintre cofondatorii agenţiei Magnum, au fost scoase la lumină, a anunţat marţi organizaţia într-un comunicat citat de AFP, potrivit Agerpres.

Aceste fotografii, însoţite de textele scriitorului Carlo Levi, se află din anii '50 în arhivele Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură. Ele au fost aduse la lumină în timpul unei vaste activităţi de analiză şi digitalizare a mii de documente."Totul a început cu explorarea colecţiilor audiovizuale ale UNESCO, în toamna anului 2017", se arată în The Unesco Courier, revista organizaţiei.

''Deschizând unul dintre aceste sertare am făcut o descoperire uluitoare: un album inedit cu 38 de planşe-contact şi texte însoţitoare ale unuia dintre cei mai importanţi fotografi ai secolului XX, David 'Chim' Seymour, cofondator în 1947, împreună cu Henri-Cartier Bresson, Robert Capa şi George Rodger, printre alţii, a cooperativei de fotografie Magnum, cunoscută astăzi sub numele Magnum Photos'', a precizat revista.



Acest album este fructul unui reportaj realizat în sudul Italiei pe care Unesco l-a comandat în 1950 lui David Seymour (1911-1956) asupra unei vaste campanii contra anafalbetismului, lansată de Roma. The Unesco Courier a publicat o selecţie în 1952, însoţită de un text de Carlo Levi, autorul celebrului roman autobiografic ''Christ Stopped at Eboli''.



Şaizeci şi şapte de ani mai târziu, Unesco a decis să publice albumul integral al lui Seymour, care cuprinde notele detaliate redactate chiar de fotograf, alături de textele lui Carlo Levi. Albumul ''They did not stop at Eboli: UNESCO and the Campaign against Illiteracy'' (''Au-delŕ d'Eboli: l'Unesco et la campagne contre l'analphabétisme'') va fi prezentat într-o librărie pariziană la data de 13 decembrie, notează AFP.