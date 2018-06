IMAGINI ȘOCANTE! MASACRU la un festival din SUA: Doi atacatori au deschis focul într-o mulțime de 1.000 de oameni - VIDEO

Cel puţin 20 de persoane, printre care şi un băiat de 13 ani, au fost rănite într-un atac armat de la un festival din Trenton, New Jersey, scrie BBC. Conform unui bilanț provizoriu, o persoană a fost ucisă, însă numărul victimelor ar putea crește.

Poliţia a informat că cel puţin doi oameni au deschis focul la ora locală 03:00 în timp ce 1.000 de persoane erau prezente, scrie news.ro.

Unul dintre suspecţi, un bărbat în vârstă de 33 de ani, a fost împuşcat mortal, iar încă o persoană se află în custodia poliţiei.

Patru persoane dintre cele rănite se află în stare critică.

Unul dintre cei prezenţi, Angelo Nicolo, a declarat pentru presa americană că era la festival cu fratele său şi a auzit zgomote puternice, moment în care oamenii au început să fugă în stradă.

„Am văzut doi poliţişti cum escortau un bărbat care era împuşcat în picior. L-au bandajat şi l-au evacuat”, a declarat Nicolo.

Organizatorii au comunicat pe pagina de Facebook a festivalului că sunt „şocaţi” şi „întristaţi” de ce s-a întâmplat.

„Ne doare inima iar ochii ne sunt înceţoşaţi dar determinarea noastră de a face din Trenton un oraş mai bun prin creativitate şi inspiraţie nu va ceda niciodată”, se arată în postarea lor de pe Facebook.

VIDEO: Chaos at the time of the shooting this morning at Art all night in Trenton, New Jersey. pic.twitter.com/VzIxkmSk4Q — Lakewood News Network (@LakewoodNewsNet) 17 iunie 2018

"We turn around and everybody's running down the street. All hell broke loose." Shooting at Trenton arts festival leaves 20 injured, including 13-year-old boy https://t.co/yL0JBIEfPH pic.twitter.com/u6cXKkJunF — Action News on 6abc (@6abc) 17 iunie 2018