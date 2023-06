Imagini sfâșietoare | Un copil de doi ani a câzut victimă războiului - Se afla cu tatăl său în mașină când a fost ciuruit de gloanțe /FOTO

Ministerul palestinian al Sănătăţii anunţă într-un scurt comunicat moartea lui Mohammed al-Tamimi, în vârstă de trei ani, originar din satul Nabi Saleh, la nord de Ramallah, conform News.ro.

El a fost rănit de către armata israeliană joi seara, în timpul unor schimburi de tiruri între militari şi atacatori, în apropierea coloniei evreieşti Neveh Tzuf (Halamish), situată în apropiere de Nabi Saleh, potrivit unui comunicat militar.

Armata israeliană ”regretă acest rău cauzat unor noncombatanţi şi este angajată să facă tot ceea ce poate pentru a împidica asemnea incidente”, anunţă ea.

În noaptea de joi spre vineri, ea preciza că ”atacatori (au) deschis focul către comunitatea din Neveh Tzuf. Militaripostaţi în apropietrea comunităţii au ripostat şi au tras un anumit nunmăr de gloanţe”.

”Doi palestinieni au fost răniţi de golanţe reale ale armatei (israeliene)”, anunţa ea.

”Unul dintre ei, un copil în vârstă de trei ani, a fost evacuat cu un elicopter militar către un spital militar”, preciza armata israeliană.

Spitalul Sheba - unde a fost unternat copilul, la periferia tel Avivului, a confirmat moartea acestuia luni, ”în pofida numeroaselor eforturi ale personalului medical din ultimele zile”, se arată într-un comunicat.

Tatăl copilului, Haitham al-Tamimi, în vârstă de 40 de ani, declara joi seara AFP că era ”împreună cu copilul în maşina” sa la momentul tirurilor.

”Voiam să facem o vizită familiei. Brusc, s-a tras în mine şi în fiul meu. Am crezut că (tirurile) proveneau de l turnul (militar de lângă Bani Saleh)”, a declarat el, la Urgenţe, la un spital din Ramallah, unde a fost evacuat din cauza unor răni prin împuşcare la umăr.

De la începutul anului, cel puţin 156 de palestinieni, 21 de israelieni, un ucrainean şi un italian au fost ucişi în violenţe legate de conflictul israeliano-palestinian, potrivit unui bilanţ AFP, întocmit pe baza unor surse oficiale israeliene şi palestiniene.

Aceste statistici includ, de parrea palestinianbă, combatanţi şi civili, inclusiv minori, iar de partea israeliană în mare parte civili, inclusiv minori, şi treri membri ai minorităţii israeliene arabe.

”Copilul palestinian Mohammed al-Tamimi, în vârstă de 2 ani, cedează în urma rănilor suferite mai devreme în urma unor focuri de armă israeliene în apropiere de Ramallah. Băiețelul și tatăl său au fost împușcați în urmă cu câteva zile lângă satul Nabi Saleh de către forțele de ocupație israeliene și au fost internați în spital de atunci.”, notează Gaza News.

Palestinian 2-year-old kid Mohammed al-Tamimi succumbs to his wounds sustained earlier in lsraeli gunfire near Ramallah. The little boy and his father were shot a couple of days ago near Nabi Saleh village by lsraeli occupation forces and were admitted into hospital since then. pic.twitter.com/y3rGIuCv5y