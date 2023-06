Imagini uluitoare în SUA! O porţiune a autostrăzii I-95 s-a prăbuşit după ce o cisternă cu produse petroliere a luat foc (video)

O porţiune a autostrăzii I-95 s-a prăbuşit, duminică, în Philadelphia, după ce o cisternă încărcată cu produse petroliere a luat foc, relatează AP, potrivit news.ro.

Responsabili din transporturi au avertizat cu privire la blocarea zonei şi au precizat că este posibil ca în cisternă să se fi aflat sute de galoane de combustibil. Focul este sub control.

Auutostrada I-95, care se întinde pe distanţa de 3000 de kilometri, leagă statul Maine de Miami, Florida.

A tanker truck fire caused a portion of Interstate 95 to collapse in Northeast Philadelphia on Sunday morning. The interstate remains closed as of Sunday afternoon.



