Important pentru pensionarii care au optat pentru plata pensiei pe card. Ce comisioane percep băncile din România

În urma convenţiilor încheiate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), plata pensiei se poate efectua prin mandat poştal, cont curent sau cont de card.

Pentru a putea primi pensia pe card pensionarii trebuie să urmeze câţiva paşi:

În primul rând, aceștia ar trebui să meargă la bancă sau să se intereseze pe site-urile acestora cum își pot deschide un cont bancar, în general fiind vorba de cartea de identitate și ultimul talon de pensie. Contul se poate deschide fie pe numele beneficiarului pensiei, fie la cerere, pe numele reprezentantului legal, care va trebui să prezinte procură specială, conform legii.

După deschiderea contului, pensionarii trebuie să meargă la casa judeţeană de pensii de care aparţin şi să completeze o cerere de virare a pensiei în contul de card. Vom avea nevoie de un extras de cont în care să fie vizibil contul IBAN, o copie a talonului de pensie și o copie a actului de identitate.

!!!Deşi pensia va fi virată în contul de card, talonul de pensie va fi trimis în continuare prin intermediul Poştei Române. Prin urmare, talonul de pensii va fi adus tot de poştaş, iar dacă acesta nu găseşte pensionarul la domiciliu, talonul va fi păstrat până la finalul lunii la oficiul poștal.

Este important de ştiut că dacă talonul nu este ridicat de la oficiul poştal timp de trei luni consecutive, atunci se poate sista plata pensiei.

Foarte important este să se verifice ofertele băncilor pentru a vedea care dintre ele oferă varianta cea mai potrivită şi avantajoasă pentru pensionari și mai ales pentru a vedea ce comisioane percep. O astfel de listă a comisioanelor percepute de bănci este pusă la dispoziția pensionarilor chiar de către CNPP.

Comisioanele percepute de bănci sunt următoarele:

1. ALPHA Bank:

-0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii;

-0 lei, la interogare sold;

-0.4% din suma retrasa in lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghișeu.

2. BCR:

- 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii;

- 0 lei, la interogare sold;

- 1% minim 15 LEI lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghișeu.

3. BRD:

- 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii;

- 0 lei, la interogare sold ATM BRD;

- 1%, minim 10 lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghișeu.

4. CEC Bank

- 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii pentru cardurile de debit standard;

- 0 lei, la interogare sold, la ATM-urile proprii pentru cardurile de debit standard;

- Conform Tarifului de comisioane perceput de bancă la retragerea de la ghişeu.

5. CREDIT EUROPE Bank

- 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii Bancii;

- 0 lei, la interogare sold;

- 0,3% din suma, min. 2 lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghișeu.

6. CREDITCOOP

- 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii;

- 0 lei, la interogare sold;

- până la 0,45%, cu o valoare minimă de până la 5 lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghișeu.

7. FIRST Bank

- 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii;

- 0 lei, la interogare sold;

-1% min 10 lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghișeu.

8. GARANTI Bank

- 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii;

- 0 lei, la interogarea soldului la ATM-urile proprii

- 1,5% minimum lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghișeu.

9. ING Bank

-0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii;

-0 lei, la interogare sold;

-0 lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghișeu.

10. IDEA Bank

- 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii;

- 0 lei, la interogare sold la ATM-urile proprii;

- 0.7% din suma retrasă, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghișeu.

11. INTESA SANPAOLO Bank

- 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii;

- 0 lei, la interogare sold la ATM-urile proprii;

- 0 lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghişeu, pentru sume până la 2,000 lei, lunar, în cadrul pachetului Pensia Mea, în vigoare la data semnării prezentei Convenţii. Celelalte taxe şi comisioane aferente produselor, serviciilor şi tranzacţiilor bancare sunt cele standard,conform Listei privind Costurile Standard ale Băncii.

12. LIBRA Bank

- 0 lei, la retragerea de la ATM-urile din reteaua Euronet pentru cardurile Mastercard Libra Free

- 0 lei, la interogare sold;

- 0.5%, min 5 lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghişeu. Ridicarea sumelor in numerar ce depasesc plafonul de 20.000 LEI trebuie programate astfel: pentru ridicarile in termen de 24 de ore de la data programarii, programarea se va face pana in ora 14.00; programarile facute dupa ora 14:00 vor fi onorate cel tarziu a treia zi lucratoare.

13. OTP Bank

-0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii;

-0.3 lei, la interogare sold;

-0 lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghișeu.

14. PATRIA Bank

- 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii in conditiile achizitionarii unui pachet de cont curent;

- 0 lei, la interogare sold;

- 1% sau 1.25% din suma retrasa, minim 9 lei (in functie de valoarea retrasa, mai putin sau mai mult de 20000 lei), comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghişeu.

15. PROCREDIT Bank

- 0 lei pentru 4 retrageri pe luna de numerar in lei, atat de la ATM-urile proprii, cat si de la orice alt ATM din Romania si 5 lei/retragere incepand cu a 5-a retragere pentru clientiii care opteaza pentru pachetul Contul Flex;

- 1%+2.5 lei pentru retrageri de numerar in LEI de la orice ATM din Romania valabil pentru Contul de plati cu Servicii de Baza

- 0.% lei, la interogare sold;

- banca nu oferă serviciul de retragere numerar de la ghişeu.

16. RAIFFEISEN Bank

- 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii;

- 0 lei, la interogare sold de la ATM-urile proprii.

17. EXIMBANK (fostă BANCA ROMANEASCA)

- 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii;

- 0 lei, la interogare sold;

- 0.05% din suma retrasa, minim 1 lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghișeu.

18. BANCA TRANSILVANIA

- 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii;

- 0 lei, la interogare sold la ATM-urile proprii.

19. UNICREDIT Bank

- 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii, din rețeaua Grupului UniCredit din străinătate, din rețeaua Euronet din România și din rețeaua altor bănci din România pentru toate cardurile emise;

- 0 lei, la interogare sold la ATM-urile BANCII, pentru toate cardurile emise;

- 2%, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghișeu.

20. VISTA Bank

- 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii;

- 0 lei, la interogare sold;

- 0 lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghișeu.