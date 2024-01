În Germania este un protest al fermierilor și mai mare decât în România: blochează Berlinul/ Video

Ei spun că eliminarea, chiar și treptată, a scutirilor fiscale pentru motorină va da naștere la costuri suplimentare câteva mii de euro pe an pentru fiecare fermă.

După o săptămână de proteste în care fermierii au blocat locat străzile orașelor din întreaga țară, acțiune care s-a suprapus peste o grevă a mecanicilor de locomotivă, liderii coaliției de la Berlin au anunțat că se vor întâlni astăzi cu reprezentanții asociației fermierilor. Șeful acesteia și-a exprimat speranța că guvernanții sunt conștienți de caracterul exploziv al problemei și că vor prezenta propuneri serioase.

De cealaltă parte, într-un mesaj video difuzat acum două zile, cancelarul Olaf Scholz s-a făcut apel la demonstranți să evite transformarea unor protest legitime în furie și în dispreț față de procesele și instituțiile democratice, o evoluție de care, spune el, nu ar profitat decât cei care disprețuiesc democrația.

Major anti-government demonstration is preparing in Berlin Protesting farmers have reached the German capital. In the city center they burn fires, make bonfires and prepare for tomorrow's main protest against the Scholz government. pic.twitter.com/GDFx5kW7TZ

Thousands of communists and socialists participated in this year's massive "Luxemburg Liebknecht Lenin" (LLL) protest in Berlin. The annual protest tradition follows the international Luxemburg Conference, which saw record turnout numbers this year to discuss socialist… pic.twitter.com/IvsJLMpYAU