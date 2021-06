În lipsa unei naţionale cu care să ne mândrim la EURO 2020, o să susţin Ucraina, spune Raț întrun interviu

Fostul internaţional Răzvan Raţ a declarat într-un interviu, pentru AGERPRES, că în absenţa naţionalei României de la EURO 2020, va fi un susţinător al selecţionatei de fotbal a Ucrainei, care va juca la Bucureşti, având astfel ocazia să se reîntâlnească cu foşti colegi de la Şahtior Doneţk.

Raţ consideră că pe lângă beneficii de imagine aduse României, există regretul neparticipării naţionalei României. În ceea ce îl priveşte, durerea este şi mai mare, fiind nevoit să se întâlnească cu foşti colegi de la Şahtior Doneţk, care vor veni în România să susţină naţionala Ucrainei în meciurile organizate la Bucureşti.

"Pentru mine personal e cu atât mai dureros. Practic eu voi fi un fel de gazdă, dar îi voi susţine doar pe ei în loc să susţin şi echipa mea", a spus Raţ.Fostul căpitan al "tricolorilor" a analizat şi ultimele evoluţii ale naţionalei pregătite de Mirel Rădoi şi şansele de reuşită ale selecţionerului de a implementa stilul ofensiv al cărui adept este. El spune că pentru naţionala României este dureros să fie învinsă de o echipă precum Georgia, care în trecut nici nu visa că ar putea câştiga în faţa "tricolorilor".

Răzvan Raţ consideră că pentru un jucător participarea la un campionat european reprezintă unul dintre visurile fotbaliştilor la începutul carierei. El s-a arătat mândru că a avut ocazia să participe cu naţionala României la două dintre cele cinci prezenţe la un Campionat European, dar s-a declarat ghinionist pentru că nu a avut ocazia să joace la Cupa Mondială.



În ceea ce priveşte ediţia din acest an a Campionatului European, Raţ crede că învingătoarea se va decide tot dintre marile puteri fotbalistice ale continentului, Franţa, Germania, Spania sau Anglia.



AGERPRES: Ce înseamnă pentru un fotbalist să joace la un Campionat European?

Răzvan Raţ: Păi în primul rând atmosfera care se creează la un turneu de genul ăsta contează enorm. Te simţi într-adevăr un fotbalist împlinit. Dacă ajungi să joci la un Campionat European eşti un jucător care nu ai evoluat doar la echipa naţional. Un campionat european sau mondial reprezintă maximul pe care îl poţi atinge. Mă refer ca participare, nu mai vorbesc dacă ajungi să câştigi trofeul sau să ajungi în fazele superioare. Este o încununare a muncii tale de fotbalist profesionist, pentru că atunci când te apuci să joci fotbal vrei să ajungi la echipa naţională, la astfel de turnee, şi în competiţiile europene cu echipa de club. Cam astea sunt obiectivele. Acum, în speţa mea, eu am participat doar la EURO şi am avut şansa să particip la două ediţii, dar şi neşansa de a nu participa la o ediţie a Cupei Mondiale. Este unul dintre visurile pe care le ai atunci când te apuci de fotbal. Practic te uiţi la televizor la EURO, la Cupa Mondială şi la Champions League.



AGERPRES: Te consideri un jucător norocos având în vedere că ai participat la două dintre cele cinci prezenţe ale României la campionatele europene?

Răzvan Raţ: Din punctul ăsta de vedere, da, am fost un jucător norocos. Dar din alt punct de vedere am avut ghinion, pentru că eu voiam mai mult decât atât, nu am apucat să merg la un Campionat Mondial. Dar sunt mândru că am participat la două ediţii de Campionat European, am mai avut ocazia să particip şi la altele, dar nu s-a întâmplat. Pentru că am jucat 15 ani la echipa naţională, e ceva. Cred că am participat la vreo patru campanii de calificare la Campionatul European şi vreo trei de Mondial.

Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

AGERPRES: Care este meciul de la Campionatul European care ţi-a lăsat cele mai frumoase amintiri?

Răzvan Raţ: Păi au fost meciurile din ''grupa morţii'', cum a fost numită cea din 2008, cu Italia, Franţa şi Olanda, şi a mai fost meciul de debut cu Franţa, din 2016. Ştiţi cum e, meciul de debut este meciul de debut, e un meci de gală. Puţini sunt cei care deschid un Campionat European. E şi acela un meci special pentru mine, cum au fost şi cele cu Franţa, Italia şi Olanda din 2008, unde din păcate nu am reuşit să jucăm decât în grupe. Era şi greu să mergem mai departe deşi am avut şansă în 2008. Iar în 2016 nu am arătat aşa bine.



AGERPRES: Ce crezi că înseamnă pentru România organizarea în premieră a unor partide de la un Campionat European?

Răzvan Raţ: Păi ce să însemne? În primul rând înseamnă capital de imagine. Deşi din punct de vedere financiar prin prisma faptului că este pandemie, stadioanele nu vor fi pline. Cred că am fi avut ocazia să profităm de mai multe lucruri dacă nu era această situaţie. Şi încă ceva, o să apărem şi noi acolo pe harta Europei ca organizatori, dar din păcate nu participăm. Dar este cu siguranţă un lucru benefic din foarte foarte multe puncte de vedere.

Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO

AGERPRES: Crezi că am putea avea speranţe ca într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat să putem organiza meciuri şi la o Cupă Mondială?

Răzvan Raţ: Poate fi acest European o deschidere de uşă şi atât timp cât organizarea va fi una bună, impecabilă, ne poate recomanda pentru un eventual proiect de genul ăsta la un Campionat Mondial. Nu ştiu însă dacă se va adopta acelaşi model, vom vedea. Fiind entităţi diferite care organizează aceste turnee finale, nu este cert că FIFA va adopta acest model.



AGERPRES: Crezi că ratarea calificării echipei naţionale la EURO 2020 produce suporterilor români o durere mai mare având în vedere că suntem co-organizatori?

Răzvan Raţ: Cu siguranţă produce o durere mai mare. Dacă era un singur organizator am fi participat sigur, dar în situaţia actuală nu eşti sigur de participare. Din punctul de vedere al suporterilor români cu siguranţă că durerea este mai mare, pentru că, na, eşti la tine acasă, tu organizezi, dar nu participi. Iar pentru mine este cu atât mai mare durerea pentru că am fost sunat de foştii mei colegi de la Şahtior, care se vor caza aici cu echipa naţională a Ucrainei, să mă duc să îi vizitez la hotel şi să stăm de vorbă, să depănăm amintiri. Pentru mine personal e cu atât mai dureros. Practic eu voi fi un fel de gazdă dar îi voi susţine doar pe ei în loc să susţin şi echipa mea.



AGERPRES: Aşadar, vei fi un susţinător al echipei naţionale a Ucrainei...

Răzvan Raţ: Cu siguranţă, în lipsa unei echipe naţionale cu care să ne mândrim şi pe care să o susţinem, o să fiu alături de prietenii şi apropiaţii mei din Ucraina.

Foto: (c) LIVIU ŞOVA / AGERPRES FOTO

AGERPRES: Pe cine vezi favorită la acest european?

Răzvan Raţ: Favoritele sunt aceleaşi dintotdeauna, marile puteri Germania, Spania, Anglia, Franţa, cam astea sunt, care au fost întotdeauna. Acum vom vedea mai departe, nu ştiu dacă Portugalia este neapărat o favorită... Ştii cum este asta cu favoritele şi cu calculul hârtiei... Pentru că pe hârtie este una, iar în practică apar din ce în ce mai multe surprize. Dar totuşi rămân în picioare cam acelaşi favorite.



AGERPRES: Vreo surpriză ar putea apărea? Poate Belgia?

Răzvan Raţ: Nu ştiu ce să spun... Belgia nu ar fi neapărat o surpriză, dacă stai să te uiţi la ce echipă are Belgia. Chiar dacă nu intră la categoria mari puteri, intră în categoria echipelor foarte bune din punct de vedere calitativ, cu jucători care evoluează la cel mai înalt nivel, cu jucători care evoluează în Champions League regulat, la echipe mari. O surpriză într-adevăr poţi să o numeşti dacă s-ar califica din grupe Macedonia de Nord, nu să se califice în finală, dar măcar să iasă din grupe.



AGERPRES: Cum ţi se pare echipa României după ultimele meciuri? Poţi comenta mult discutata strategie a selecţionerului, care îşi doreşte un fotbal ultra-ofensiv?

Răzvan Raţ: Cred că rămânem cu două meciuri, unul rece-rece şi altul un pic mai călduţ, cu Anglia. Pentru că, deşi nu mai există echipe mici, ne-a bătut o echipă mai slab cotată, şi mă refer din punct de vedere statistic, era pe locul 90 şi ceva Georgia. Este dureros când te bate o echipă care înainte nici măcar nu avea cum să viseze să te bată. Mai departe a venit meciul cu Anglia, în care, într-adevăr, am arătat altfel, am avut ocazii, am avut şi momente bune, dar totuşi suferim. E clar că suferim, nu suntem aşa cum ne-am dori să fim. Iar în ceea ce îl priveşte pe Rădoi şi ideile sale cu siguranţă el este cel care vede jocul într-un anumit fel şi încearcă să îl aplice. Discuţia se duce însă în zona în care selecţionerul doreşte să aplice ideile sale şi jucătorii pe care îi are la dispoziţie. Poate de aceea lucrurile pe care noi vrem să le vedem la echipa naţională nu se întâmplă, poate că strategia şi conceptul pe care îl prezintă Rădoi nu este compatibil cu jucătorii pe care îi are la dispoziţie. Este vorba de profilul jucătorilor şi de calităţile lor pentru a putea executa ceea ce propune Mirel Rădoi. Dar asta este o chestiune de adaptare, de strategie. Mirel Rădoi îşi asumă ideile sale pentru că el este selecţionerul şi el răspunde de rezultate şi el ştie mai bine cum şi în ce fel se obţin aceste rezultate. Într-adevăr, acum ele nu sunt şi asta trebuie să îi dea de gândit lui, ce trebuie să facă pentru a avea rezultate.

Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO

AGERPRES: Nu crezi că şi mentalitatea jucătorilor este alta? Înainte poate că un meci cu George era câştigat pe jumătate dinainte de a intra pe teren...

Răzvan Raţ: Asta şi pentru faptul că nu mai avem jucători care să fie legitimaţi la echipe importante, cu ritm de joc în cupele europene, sunt doar câţiva. Nu mai avem jucători care evoluează în campionatele tari ale Europei şi atunci cu siguranţă nu mai este aceeaşi încredere pe care o avea un fotbalist care a jucat la momentul lui la Atletico Madrid, cum era Cosmin Contra, spre exemplu, sau Chivu, Lobonţ. Chiar şi eu, nu jucam într-o echipă şi într-un campionat foarte puternice, dar exista un alt ritm, jucam în Champions League în fiecare an şi atunci compensa. Nu era un campionat deloc slab, să ne înţelegem, aveam ca adversari echipe precum Dinamo Kiev sau Dnipro Dnipropetrovsk, care jucau frecvent în Europa League. Deci aveam adversari puternici, echipe cu bugete mari, care îşi permiteau jucători valoroşi, cu salarii mari. Deci, până la urmă, revenim tot la problema banilor şi la investiţiile cluburilor în jucătorii pe care îi plătesc.

Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO

România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).



Programată iniţial în 2020, competiţia a fost amânată pentru 2021 ca urmare a pandemiei de coronavirus. EURO 2020, ediţie aniversară, care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 11 iunie - 11 iulie 2021. Cele 11 oraşe sunt: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Sevilla (Spania).