În Republica Moldova se află patru consultanți ruși pentru a-i consilia pe socialiști și comuniști la alegerile parlamentare

Shamil Alimuradov, Victor Liubimov, Vasilii Smerdov și Timur Alimuradov sunt patru polit-tehnologi ruși care se află la Chișinău pentru a organiza scheme pentru fraudarea alegerilor din 11 iulie 2021. Oamenii veniți în ajutor de la Moscova sunt alții decât echipa de la alegerile din toamna anului 2020 condusă de Olga Grak – omul care a condus electorala lui Igor Dodon din 2020 și a lui Ioan Ceban din 2019.

Totuși, cei patru sunt gestionați de aceeași persoană, Olga Grak, doar că de data aceasta experta Kremlinului gestionează campania de la Moscova. Potrivit surselor noastre, Olga Grak ar fi rămas în Rusia din cauza numărului mare pe observatori care urmăresc situația alegerilor parlamentare anticipate din Moldova.

De menționat că în cadrul emisiunii Politica Nataliei Morari de la TV8, Renato Usatîi a declarat că CEC nu a fost informat despre cei patru consultanți.

Sursele noastre din structurile de forță din Republica Moldova ne-au comunicat ca pe Aeroportul Chișinău, la început de iunie, a sosit un întreg desant de experți electorali ruși. O parte din ei au fost întorși înapoi de către poliția de frontieră, fiind refuzată intrarea, însă patru din ei au intrat pe teritoriul țării, conform deschide.md

Ei se află și acum pe teritoriul Republicii Moldova, la Chișinău, într-un loc secret de unde coordonează munca echipei BCSM. Ei nu mai vin la sediul PSRM, întâlnirile fiind făcute în apartamente din Chișinău, exact cum se practica la agenții secreți, susțin sursele DISINFO.

CINE SUNT CEI PATRU RUȘI?

Shamil Alimuradov

Polit-tehnolog rus

Specialist în scrutine electorale.

Coordonator a desantului rus de experți în Moldova si persoana de încredere a Olgai Grak si angajat a Aparatului Președintelui Rus.

Odată ce am studiat profilul de Facebook al acestuia, am depistat că are strânse legături cu structuri de forță din Rusia: Aparatul Președintelui Rus și în Partidul „Rusia Unita” Edinaya Rossia.

Mai mult, acesta îi are în lista de prieteni pe controversații Maxim Shugaley (spion rus arestat in Libia pentru imixtiune în alegerile de acolo si participant a armatei particulare Wagner) și Zahar Prilepin – cunoscut scriitor și ideolog rus a Primăverii Rusești, omul care doi ani a luptat în Donbass contra autorităților legale ucrainene de partea separatiștilor pro-ruși.

La fel, în lista sa de prieteni se regăsesc Galiev, Gonin și Gudilin, cei care au lucrat în campania trecuta pentru Igor Dodon.

De menționat că după ce numele lor a apărut în spațiul public, toți experții ruși și-au închis profilele de Facebook.

Timur Alimuradov

Rudă de-a lui Shamil Alimuradov și persoană de încredere. Acesta este responsabil de partea de administrare a echipei, coordonarea acțiunilor în teren, stabilirea contactelor și munca organizatorică.

Timur Alimuradov este prieten pe rețele de socializare și cu Vasilii Smerdov.

Victor Liubimov un alt personaj care a ajuns la Chișinău. Acesta este un producător din Moscova care realizează mai multe emisiuni

Liubimov răspunde de partea creativă a campaniei și coordonează materialele electorale, filmulețele, spoturile și munca televiziunilor din holdingul PSRM.

Amintim că în toamna anului 2020, l-a Chișinău s-a tot vorbit despre un desant de polit-tehnologi ruși care au coordonat campania prezidențială a lui Igor Dodon. Au scris despre asta zeci de surse media, dar mai ales centrul Dossier (https://dossier.center/mld/) și RISE Moldova (https://www.rise.md/articol/portrete-la-kremlin/)

În viitoarele alegeri din 11 iulie 2021, conform planului elaborat de polit-tehnologii ruși, autoritățile de la Tiraspol vor fi folosite pentru a transporta circa 50.000 de votanți transnistreni, la secțiile de votare din Moldova, cu scopul de a se asigura că obțin cât mai multe mandate pentru blocul comuniștilor și socialiștilor.

Pentru a-i convinge pe cetățenii din stânga Nistrului să meargă la vot, se aplică amenințări, amenințări precum că vor fi concediați de la locurile de muncă; apelează la patriotismul lor, bani și stimulente – le plătesc bani în plus la salarii, bonusuri sau le oferă zile de concediu.

Ca și în cazul alegerilor precedente, se planifică mituirea alegătorilor. În ziua alegerilor, 11 iulie, grupul plănuiește să plătească 1000 de lei fiecărei persoane, sumă din care colaboratorii de la Tiraspol și-au oprit deja o ”taxă” de 500 de lei.

Presiune se pune și asupra cetățenilor care sunt stabiliți în Federația Rusă.

Amintim că recent, publicația germană BILD, într-o investigație de amploare a publicat documente prin care demonstrează că în 2020, Rusia a cheltuit 11.4 milioane de euro pentru campania lui Dodon, din care 4 milioane au fost rezervate pentru mită electorală prin care să fie asigurată alegerea politicienilor aserviți Kremlinului.