INCENDIAR Președintele CJ Ilfov dă în judecată Guvernul Dăncilă

Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Marian Petrache, a anunţat, luni, că va da în judecată Guvernul pe motiv că nu i se aprobă proiectul de apă şi canal, scrie Agerpres.

"Este o mare nemulţumire faţă de modul în care se guvernează această ţară. Eu mâine dau Guvernul în judecată, (...) pentru că nu mi se aprobă un proiect de 340 milioane de euro pe fonduri europene. (...) Am început în 2014 un proiect, un master plan pe apă şi canal de 350 milioane de euro. Au trecut patru ani de zile. La finalul acestui an se încheie sesiunea de depunere a proiectului şi de patru ani de zile s-au făcut 15 verificări. Adică suntem la un pas să pierdem banii, nu din vina mea. Acesta este motivul pentru care dau în judecată Guvernul să ia toate măsurile astfel încât să mi se aprobe proiectul. 340 de milioane de euro înseamnă foarte mult, bani pe care Consiliul Judeţean nu îi are, Consiliul are 50 de milioane de euro buget anual", a spus Petrache, la Parlament.

El a participat la şedinţa Biroului Executiv al PNL.