S-a dezlănțuit 'iadul' în Grecia: insula preferată a turiștilor este evacuată de urgență/ Video

Corfu a devenit cea mai recentă insulă grecească care a emis un ordin de evacuare, în timp ce țara se confruntă cu incendii de vegetație care continuă să se răspândească.

Duminică seară, Serviciul de Comunicații de Urgență al Greciei a publicat ordine de evacuare pentru mai multe zone din Corfu: Santa, Megoula, Porta, Palia, Perithia și Sinies.

Fotografiile de pe rețelele de socializare arată flăcări care se extind în Corfu. Un incendiu a izbucnit în partea de nord a insulei, populară printre turiști.

O sărbătoare națională care ar fi trebuit să aibă loc luni a fost anulată „având în vedere condițiile extraordinare care predomină în țară din cauza incendiilor”, a transmis președinția elenă.

Aproximativ 19.000 de persoane au fost evacuate pe insula Rodos, care a fost, de asemenea, lovită de incendii. Grecia s-a confruntat cu vreme caniculară, cu temperaturi de peste 40 de grade în toată țara, iar incendiile au izbucnit de aproape o săptămână în câteva zone.

#Rhodes #rhodesfire #Rhodos #Greecewildfires #Spain Greece fires - live: Evacuation orders for parts of Corfu after Jet2 and Tui scrap Rhodes flights

