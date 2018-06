INCIDENT la Antena 3: Purtătorul de cuvânt al PNL a plecat din emisiunea lui Răzvan Dumitrescu

Ionel Dancă, purtătorul de cuvânt al PNL, trebuia să participe duminică seara la emisiunea "Subiectiv", de la Antena 3, realizată de Răzvan Dumitrescu. Acesta s-a prezentat la sediul Antena 3, însă nu a mai intrat în emisiune după ce a aflat că printre invitaţi se afla şi Ingrid Mocanu, fost director în Ministerul Justiţiei, condamnată în prima instanţă în dosarul ANRP.

"In aceasta seara am avut un loc rezervat in emisiune la Ravan Dumitrescu si chiar daca am plecat, locul meu a fost bine pastrat toata emisiunea. Am decis sa nu mai particip la emisiunea lui Razvan Dumitrescu din aceasta seara dupa ce-am aflat ca o persoana condamnata penal in prima instanta urma sa fie alaturi de mine in platou. Cu persoana respectiva am avut un schimb de replici dure in cadrul unei alte emisiuni, la o alta televiziune, in care i-am spus ca nu are nicio calitate sa vorbeasca la tv despre justitie atat timp cat este condamnata penal cu executare in prima instanta. Corect ar fi fost sa fiu informat din timp despre participarea acestei persoane la aceeasi emisiune pentru ca as fi declinat invitatia de la inceput", a scria Dancă pe Facebook.

"Trebuia să se afle la această emisiunea și domnul Ionel Dancă, purtător de cuvânt al PNL. El a venit aici, a văzut cine mai este invitat și a plecat. Nu vreau să dezvolt foarte mult, respect dreptul fiecăruia să participe sau să nu participe la această emisiune. Regret faptul că un reprezentant al Partidului Național Liberal nu a rămas la emisiune, deși a fost invitat și a venit până aici. A plecat. Păcat," a spus Răzvan Dumitrescu în debutul emisiunii.

