INCIDENT la Roland Garros! Locul 4 ATP, scos din sala principală de presă pentru a-i lăsa locul Serenei Williams: 'Nu înţeleg, pe bune. Ce naiba?'

Jucătoarea americană Serena Williams, numărul 10 WTA, şi tenismenul Dominic Thiem, locul 4 ATP, au fost protagoniştii unui moment controversat, sâmbătă, la Roland Garros, o situaţie care l-a revoltat pe austriac, scrie news.ro.

Potrivit L’Equipe, în jurul orei 20.30, la câteva minute după ce a fost învinsă în turul trei al competiţiei de Sofia Kenin, Serena Williams s-a prezentat pentru a susţine conferinţa de presă. Ea a vrut să se adreseze imediat jurnaliştilor, dar principala sală de presă era ocupată de Dominic Thiem. “Băgaţi-mă în altă sală, mai mică, dar acum”, a cerut sportiva.

Însă şi alte săli erau ocupate. Iritată, jucătoarea a început să urce scările pentru a ieşi din centrul media. Oprită de un reprezentant WTA, ea a coborât. Reprezentanţii WTA, agitaţi, au decis să îi scoată rapid pe Thiem şi pe jurnaliştii prezenţi la conferinţa de presă a acestuia din sală şi să îi mute într-o altă încăpere, unde interviurile televizate erau pe final. “Este foarte nepoliticos”, a spus Williams.

În momentul în care a ieşit din sală, Thiem a văzut-o pe Williams şi a înţeles motivul schimbării neprevăzute. Sosit în sala 2, el i-a spus indignat unui reprezentant ATP: “Nu înţeleg, pe bune. Ce naiba? Este o glumă. Trebuie să părăsesc camera pentru că vine ea..”. Apoi, sportivul s-a ridicat de pe scaun ş a plecat, fără să răspundă întrebărilor presei austriece. “Plec şi eu atunci. Nu vreau să rămân aici. Şi eu fac ce vreau”.

Sâmbătă, americanca Serena Williams a fost eliminată în turul trei al turneului de la Roland Garros, de compatrioata sa Sofia Kenin, numărul 35 mondial. Kenin s-a impus cu scorul de 6-2, 7-5, într-o oră şi jumătate.

Tot sâmbătă, Thiem s-a calificat în optimi pe tabloul masculin de simplu, trecând în turul trei de uruguayanul Pablo Cuevas, numărul 47 mondial, scor 6-3, 4-6, 6-2, 7-5.

Dominic Thiem was midway through the German-speaking section of his press conference when he was told he had to leave the main interview room and switch to a smaller one in order to accommodate Serena Williams after her loss to Sofia Kenin. He was furious. Understandably.#RG19 pic.twitter.com/KyzOAuh8mm