INCREDIBIL Un primar din Botoșani are bannere și cu PSD și cu PNL: 'Știți cum e în campanie, oamenii nu pot să fie de aceeași culoare toți'

Situație inedită într-o comună din Botoșani, unde primarul apare pe bannere electorale atât cu candidatul PSD cât și cu cel al PNL-ului, principalii adversari politici pentru președinția Consiliului Județean Botoșani, scrie siteul botosaneanul.ro.

Se întâmplă la Suharău, în comuna natală a președintelui PNL Botoșani, Costel Șoptică. Acolo, comunitatea este condusă de mulți ani de primarul independent Marcel Chelariu, care anul acesta are în comună bannere atât cu Doina Federovici (PSD), cât și cu Costel Șoptică (PNL). Comuna ar fi plină de astfel de afișaje, din 50 în 50 de metri fiind văzuți când Costel Șoptică, când Doina Federovici.

„Eu am pus bannere cu dl primar și cu mine, în urmă cu două săptămâni. Dacă dl primar a luat decizia să pună cu d-na Federovici înseamnă că este opțiunea dânsului și nu mai am ce comenta. Ce pot să comentez? Am fost în urmă cu două zile, o să iau la picior toată comuna. Este o independență pe care nu o înțeleg, nu credeam că va face așa ceva”, a declarat liderul PNL Botoșani, Costel Șoptică.

În schimb, primarul din comuna Suharău nu vede nicio problemă. Acesta spune că așa a reușit să vină în întâmpinarea tuturor gusturilor politice ale oamenilor din comunitatea sa.

„Știți cum este în campanie, oamenii nu pot să fie de aceeași culoare toți. Și eu știu foarte bine opiniile din Suharău. Sunt oameni care înclină spre dreapta, către PNL și în discuțiile cu mine așa o să voteze, pentru PNL. Sunt oameni care nu votează niciodată cu PNL și votează PSD. Deci nu este un inconvenient din punctul acesta de vedere. Așa-i normal, dacă-s independent nu ar trebui așa să fac?”, a declarat primarul Marcel Chelariu.