Incursiune în inima bucătariei rusești: Pelmeni

Nimeni nu stie exact cand au aparut pentru prima data Pelmeni in bucataria ruseasca si sub ce forma, insa preparatul a ajuns in centrul gastronomiei si culturii Rusiei. Pelmeni se regasesc in aproape fiecare restaurant rusesc, se gatesc in case din intreaga Rusie si exista mii de variatiuni ale retetei. Se spune ca formula lor a fost adusa de mongoli in Siberia si in zona Uralilor, iar apoi s-au raspandit treptat pana spre Europa de Est.

Dar ce sunt Pelmeni? Un tip de galuste cu o umplutura speciala, infasurata intr-un aluat subtire, neuniform, ce se servesc in general cu smantana. Umpluturile difera, insa in esenta reprezinta carne tocata de porc, vita sau uneori miel, peste sau ciuperci. Pelmeni pot fi forte picanti, functie de cantitatea de ierburi, ceapa si piper negru utulizat. Mirosul de Pelmeni poate persista in respiratia persoanei care le consuma si pentru cateva zile.

Acest preparat a fost preferat de locuitorii Rusiei ce se ocupau cu vanatul, pentru ca acestia cautau mancare cu volum redus, facil de preparat si mai ales hranitoare pentru a o avea la indemana in calatoriile lungi la care erau supusi in timpul iernilor friguroase. O caracteristica distinctiva a Pelmeni este rezistenta, fiind posibila congelarea acestora pentru perioade lungi de timp cu pierderi reduse de calitate si de aroma. In Siberia, galustele Pelmeni sunt in general inghetate in aer liber si pastrate peste iarna si apoi luate in calatorii sau servite in meniul de zi cu zi.

Dar Pelmenii nu se regasesc doar in imensa si inghetata Siberie, Oriunde exista o comunitate rusa, in mod cert puteti regasi si cativa Pelmeni gata pregatiti pentru a fi gatiti. Acestia au devenit o parte a meniului de zi cu zi, iar in orasele mari preparatul poate fi achizitionat inclusiv din fast-foodurile rusesti, fiind un favorit al tinerilor studenti.

Gatirea Pelmenilor inseamana in general fierberea acestora timp de aproximativ 5 minute in apa sau in suc de rosii. Galustele se servesc ulterior cu o patura zdravana de smanatana sau cu unt, mustar sau hrean.

In Bucuresti si judetul Ilfov, Pelmeni sunt disponibili pentru servire pe terasa sau pentru comanda cu livrare, in meniul restaurantului Vacanta Culinara. Umplutura acestora este formata din carne tocata de porc si curcan si merita cat de curand testati pentru arome traditionale rusesti!