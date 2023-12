Industria de software și servicii din România încetinește creșterea la 5 - 10% și trece prin restructurări masive de personal

Doi ani de pandemie, urmați de o perioadă cu inflație puternică, cu război la graniță, aspecte care au generat perturbări semnificative în lanțurile economice, mai ales din cauza creșterii costurilor de producție, și-au produs efectele din plin anul acesta în piața de software și servicii din România.

Astfel, industria locală de profil a încetinit ritmul de creștere, la 5 - 10% în 2023 și a fost marcată de restructurări masive de personal, de probleme privind recrutarea și retenția angajaților, dar și de adaptarea la munca hibridă.

Pe de altă parte, dezvoltarea industriei de software și servicii din România a stat anul acesta sub auspiciile eficientizării costurilor prin digitalizare, automatizare, implementare RPA, dar și a migrării serviciilor în cloud.

Este și cazul TARA Interactive care a pus accent în 2023 pe servicii de automatizare, RPA și inteligență artificială, continuând și pe direcția de dezvoltare de soluții custom, adaptate la nevoile clientului.

„Am lucrat la proiecte inovative în industria agro-alimentara și medicală, am dezvoltat roboți pentru magazine online, am făcut integrări cu inteligență artificială pentru sisteme complexe și, deseori, învechite, și, nu în ultimul rând, am creat aplicații mobile în 2023, un an în care am reușit să ne extindem în și mai multe direcții, și am livrat proiecte complexe”, spune Vlad Lepădatu, Managing Partner la TARA Interactive, menționând că „automatizarea” a fost cuvântul de ordine care a mișcat anul acesta cel mai mult industria de software și servicii din România. „Au crescut cererile pe partea de automatizare de procese, mai ales în a doua jumătate a anului, cu implementări pornite sau care vor demara în Q1 2024. De asemenea avem o creștere pe cereri de înlocuire a sistemelor vechi, complicate din punctul de vedere al experienței de utilizare și greu de întreținut, ceea ce implică dezvoltări de platforme de la zero”.

Implementarea inteligenței artificiale, utilizarea acesteia pentru o îmbunătățire a proceselor atât în cadrul companiilor, dar și la nivel individual, a fost o altă tendință manifestată din plin în 2023.

De asemenea, tot mai multe companiile de IT au luat în calcul integrarea soluțiilor AI în produsele proprii, sau utilizarea lor în folosul clienților. Acest lucru a venit însă și cu reversul medaliei, în sensul că, anul acesta, tot mai multe companii de IT din România au operat restructurări de personal. Firmele din IT au folosit AI-ul și pentru generare de cod, astfel încât au avut nevoie de un număr tot mai mic de programatori. Iar concedierile vor continua și în perioada următoare, mai ales în departamentele care se ocupă de proiectele adiacente, research pe segmente care acum nu aduc venit, păstrându-se core business-ul care este profitabil.

Competitivitatea a fost la un nivel mai mare în 2023 în rândul companiilor de IT din România. În condițiile în care acestea au devenit „mai scumpe” pentru Vest și SUA, se vede o tendință în piață de a căuta soluții pentru a rămâne competitive.

În acest context, tot mai multe companii de IT au pus accent în 2023 pe diversificarea portofoliului de produse și servicii, alegând să iasă în afara granițelor, fie prin deschiderea de noi birouri, fie prin contractarea clienților pentru proiecte cu un grad mai mare de complexitate.