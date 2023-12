Informații care aruncă în aer tot ce știam despre Revoluția din 1989: planul a fost pus la cale din 1985

Fostul șef al Serviciului Secret al Armatei din perioada comunistă, Ștefan Dinu, susține că existau informații încă din anul 1985 despre o operațiune prin care se vor provoca revolte în țările comuniste. El arată că URSS-ul pregătise minuțios planul, iar în octombrie 1989 din Iugoslavia a venit un raport care arăta exact cum se vor petrece lucrurile la Revoluție.

"Informații despre situația din România și nu numai, noi am avut cu multă vreme înainte, chiar din '85 începând până în luna și în anul Revoluției, noi, Direcția de Informații, puțin am deviat de la stricta misiune de informație militară și am adus conducerii Ministerului și Marelui Stat Major și informații de natură politică și economică la cererea unor cadre și unor și unor conducători: comandanți, șefi de state majore din Ministerul Apărării pentru că erau lucruri care lipseau pe piața informațiilor din România", a spus vice-amiralul Ștefan Dinu, la Antena 3 CNN.

În octombrie 1989 deja se știa cum va fi la Revoluție

Acesta a mărturisit că a primit informații exacte despre cum se va desfășura Revoluția din decembrie 1989, cu câteva luni înainte, de la omologul său din Iugoslavia.

"Omologul meu iugoslav ne-a făcut o informarea foarte exactă a felului cum se vor derula evenimentele în România. S-a întâmplat în octombrie 1989. Se arătau că forțe străine specializate în provocări și în destabilizarea situației politice interne vor face pătrunderi în Români.

Că aceste pătrunderi se vor face în orașele de graniță, vor ridica populația la revoltă, și că această revoltă se a extinde către interior", a declarat șeful Serviciului Secret al Armatei de la acea vreme.