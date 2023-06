Infrastructura Chinei de colectare a informaţiilor la nivel mondial: dispune de multă vreme de o unitate de spionaj în Cuba

"Acest lucru este bine stabilit în dosarele de informaţii", a indicat acest oficial, în contextul în care presa americană dă asigurări, de câteva zile, că Beijingul intenţionează să instaleze o bază de spionaj pe această insulă situată în apropierea coastei americane.

Conform Reuters, Wall Street Journal a informat joi despre un acord secret între China şi Cuba pentru a stabili o instalaţie electronică de interceptare pe insulă, la aproximativ 160 km de Florida, dar guvernele american şi cubanez şi-au exprimat îndoieli serioase în legătură cu aceste informaţii.

Acesta a mai afirmat că diplomaţii americani au avut discuţii cu guvernele care se gândeau să găzduiască baze chineze şi au făcut schimb de informaţii cu acestea."Experţii noştri estimează că eforturile noastre diplomatice au încetinit Republica Populară Chineză (RPC)", a spus oficialul."Credem că RPC nu este chiar acolo unde spera să fie".

Solicitat să facă comentarii, un oficial de la ambasada Chinei la Washington a indicat declaraţia de vineri a unui purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, care a acuzat Statele Unite că "răspândesc zvonuri şi calomnii" referitor la existenţa unei unităţi de spionaj în Cuba şi le-a calificat drept "imperiul hacker cel mai puternic din lume".

Guvernul cubanez nu a răspuns imediat unei cereri de comentarii. Joi, viceministrul cubanez de externe Carlos Fernandez de Cossio a respins informaţiile apărute în Wall Street Journal ca fiind "total mincinoase", apreciind că este vorba de o invenţie americană menită să justifice embargoul economic de zeci de ani impus Cubei de Washington. El a adăugat că ţara sa respinge orice prezenţă militară străină în America Latină şi Caraibe.

There's no "Chinese Spy Base" in Cuba.



Stop the US' warmongering lies!



End the illegal US occupation of Guantánamo Bay! pic.twitter.com/FxGHhUzc5W