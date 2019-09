ÎNREGISTRARE ÎNFIORĂTOARE cu cuscrul lui Gheorghe Dincă: Omul recunoaște că familia monstrului din Caracal face TRAFIC DE CARNE VIE

Antena 3 a prezentat, luni seara, o înregistrare cu camera ascunsă, cu cuscrul lui Gheorghe Dincă. Bărbatul are o fată măritată cu fiul cel mare al monstrului din Caracal.

În fața ziaristei, care s-a dat drept o moldoveancă în căutare de bani ca prostituată, cuscrul lui Dincă a recunoscut că familia acestuia se ocupă cu traficul de carne vie. Bărbatul a declarat că a fost bătut de ginerele său, fiul lui Dincă, cel care este implicat în rețea și care ”o să fie arestat, în curând.”.

Pe înregistrare, se aude cum omul spune că ”fetele sunt în Italia”, fără a se preciza dacă se referă la cele două tinere dispărute, Alexandra și Luiza, sau alte fete.

”REPORTER: Și de cuscrul dvs. ce știți? A făcut pentru prima dată ce a făcut?

CUSCRUL LUI DINCĂ: A făcut mereu, că lui îi plăcea tineretul, drăguța mea. Ne duce ginere meu, cunoaște traseul, îl face de 17 ani. Cunoaște italieni, șmecheri mari. Cum ești tu de făcută, dacă te duci în Vicenza, îți dă 200 de euro pe noapte. La 11 fără un sfert noaptea m-a căutat în curte, că a adus ginerele fetele moarte la mine. Îl arestează și pe el. A luat fetele și le-a dus la produs.”

”Mi-a spus că l-a bătut ginerele, nu a vrut să spună de ce, dar a spus ca va fi arestat că a dus fetele în Italia. Nu am înţeles clar dacă cele două fete sau fetele în general. Când am pus întrebări a zis că nu vorbeşte despre astaCu mine s-a comportat aşa cum este el, vulgar. Nu a fost nevoie să mint sau să zic ceva despre mine. El văzându-mă mică, a crezut că sunt mult mai mică eu, ca vârstă. El este un pedofil, nu am dubii, pentru că la un moment dat, când stăteam de vorbă, au ieşit nişte fetiţe de vizavi şi ce a fost la gura lui. Era convins că fetele se uită la el nu ştiu cum, că vor nu ştiu ce.

Omul este bolnav. Orice femeie trece pe lângă el sau îi aruncă vreo privire el are impresia că îl plac şi că de fapt el poate avea pe oricine. Mi s-a şi lăudat că el şi cu cuscrul său au avut foarte multe femei, minore şi deosebirea dintre ei doi este că el le cinstește, nu le ia cu japca. Mi-a propus o sumă foarte mare de bani pentru a întreţine relaţii intime şi tot încerca să mă invite la o cafea în casă.", a povestit jurnalista Evgeniya Kironaki, în emisiunea "Sinteza Zilei", la Antena 3.

