Înregistrarea video cu pilotul rus care s-a catapultat, înainte ca avionul să intre într-un bloc din Rusia

Un videoclip cu pilotul catapultat al aeronavei militare Su-34, care s-a prăbușit în oraşul Eisk, din Rusia, a fost postat pe internet. Înregistrarea a fost realizată de către localinici, în timp ce aceştia se apropie de pilotul Su-34 catapultat.

Citește și: Un avion rusesc de luptă s-a prăbuşit peste un bloc de locuinţe în oraşul Eisk

Pilotul declară în această înregistrare că avionul nu a fost doborât. Cei sosiţi la faţa locului să-l ajute l-au întreabat dacă totul este în regulă, iar pilotul a răspuns afirmativ.

Ministerul rus al Apărării a explicat că motorul avionului de vănătoare a luat foc. 363 de persoane au fost evacuate dintr-o clădire rezidențială din oraşul Eisk, după prăbușirea avionului. În total, în blocul în apropierea căruia s-a prăbușit avionul locuiesc 556 de persoane, dintre care 76 sunt copii.

Potrivit unor date actualizate, în urma incidentului au decedat 13 persoane, în timp ce alte 25 au fost rănite. Se menţionează că printre cei decedaţi, în incendiul izbucnit în blocul din Eisk, nu există copii. În urma prăbușirii avionului a fost deschis un dosar penal de Procuratura Generală Rusă.

#UkraineRussianWar #RussiaIsATerroristState



the moment of the #Russian war plan crash & the pilot catapultation appeared online. at least 4 dead and 6 more missing in Eisk#ейск #Yeysk



لحظة تحطم المقاتلة الروسية

فى ييسك #روسيا المطلة على البحر الاسود #اوكرانيا_روسيا pic.twitter.com/mJVa6ASeo7