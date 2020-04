Înregistrările video a zece artişti români care citesc din opera unor scriitori israelieni au fost publicate pe o reţea de socializare

Zece artişti români citesc din opera unor scriitori israelieni emblematici, iar înregistrările video ale lecturilor vor fi publicate pe pagina de Facebook a Ambasadei Israelului la Bucureşti, a informat, marţi, misiunea diplomatică, care precizează că în acest fel sprijină artişti independenţi rămaşi fără unica sursă de venit.

Potrivit unui comunicat de presă transmis Agerpres , prin acest demers este susţinută campania #ActorIndependent, care îi ajută pe artiştii rămaşi fără unica sursă de venit şi, în prezent, se află în situaţia de a nu-şi mai putea plăti chiriile.

"Ambasada noastră susţine în fiecare an scena culturală din România, iar, în timpul acestei perioade dificile pe care o traversăm toţi, am regândit modul în care putem utiliza fondurile alocate pentru proiectele artistice care trebuiau să aibă loc până la finalul anului. Aşadar, cu resursele pe care le avem, am decis să sprijinim această iniţiativă şi, totodată, să aducem literatura israeliană mai aproape de publicul român prin vocile actorilor independenţi din România", se arată în comunicat.



Cei zece artişti vor citi capitole din romanele scriitorilor isralieni emblematici, în seria #PaginiDinIsrael.



"Când am aflat despre iniţiativa #ActorIndependent de pe pagina de Instagram a lui Marius Manole, primul lucru la care m-am gândit a fost acela de a ne implica şi noi în această campanie. Una dintre valorile poporului israelian este aceea de a ne sprijini unul pe celălalt, iar această atitudine orientată către acţiune este cu atât mai necesară în această perioadă delicată pentru noi toţi", mărturiseşte ambasadorul David Saranga, citat în comunicat.